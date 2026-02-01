Μαγιαμπέλα: Όταν τα σχέδια αλλάζουν για... καλό

Μπορεί η Ομόνοια να μην είχε στο αρχικό της πλάνο να ενισχυθεί στο δεξί φτερό, ωστόσο, όταν παρουσιάστηκε η ευκαιρία με τον Μιχλάλι Μαγιαμπέλα, τα σχέδια άλλαξαν.

Κάτι αναμενόμενο για μια ομάδα που επιδιώκει να γίνει ακόμη καλύτερη. Οι πράσινοι, με την κορυφαία επιθετική γραμμή του πρωταθλήματος, όπως αποδεικνύεται όχι μόνο από τα 47 γκολ αλλά και από τον τρόπο που λειτουργούν στο γήπεδο, ισχυροποιούνται ακόμα περισσότερο.

Απέκτησαν έναν ποδοσφαιριστή ποιοτικό, ικανό να κάνει τη διαφορά στην επίθεση και γνώστη του κυπριακού πρωταθλήματος, ένα στοιχείο πολύ σημαντικό. Με τον Μαγιαμπέλα στο ρόστερ, η Ομόνοια όχι μόνο ενισχύθηκε σε μεγάλο βαθμό, αλλά έστειλε και μήνυμα ότι δεν συμβιβάζεται με τίποτα λιγότερο από την κορυφή.

A.