Ιωάννου και Κάστανος οι stars της μεταγραφικής περιόδου

Με το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, η Πάφος FC και ο Άρης έκαναν το «μπαμ» με την απόκτηση των Νικόλα Ιωάννου και Γρηγόρη Κάστανου, αντίστοιχα. Δύο ποδοσφαιριστές με χρόνια καριέρας στο εξωτερικό.

Οι δύο αυτές ηχηρές μεταγραφές απέκτησαν ξεχωριστή σημασία, καθώς έχουν… κυπριακή σφραγίδα, αναδεικνύοντας το ταλέντο των ντόπιων ποδοσφαισριστών.

Ίσως είναι η πρώτη φορά που σε μία μεταγραφική περίοδο οι δύο από τις κορυφαίες μεταγραφές κυπριακών ομάδων αφορούν Κύπριους παίκτες, γεγονός που δίνει μια ιδιαίτερη αξία στο εγχώριο ποδόσφαιρο.

Πάφος FC και Άρης προσδοκούν να εκμεταλλευτούν την εμπειρία και την ποιότητα των Ιωάννου και Κάστανου για να ενισχύσουν σημαντικά τις γραμμές τους.