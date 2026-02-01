Η Λίβερπουλ κυνηγά την περίπτωση του Χεερτρούιντα της Σάντερλαντ

Ιδιαίτερα κινητική δείχνει πως είναι η Λίβερπουλ στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, με τους «κόκκινους» να έχουν βγει στην αγορά αναζητώντας τον κατάλληλο άνθρωπο για να ενισχύσουν την αμυντική τους γραμμή.

Ο Άρνε Σλοτ φαίνεται πως έχει ξεχωρίσει τον συμπατριώτη του Λουτσάρελ Χεερτρούιντα, ο οποίος πραγματοποιεί μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Σάντερλαντ.

Οι «μαυρόγατες» απέκτησαν τον Ολλανδό με τη μορφή δανεισμού από την Λειψία αυτό το καλοκαίρι και μόλις σε έξι μήνες κατάφερε να πείσει τους πάντες στο Νησί για την ποιότητα που διαθέτει.

Για τον λόγο αυτό και η Λίβερπουλ θέλει να κάνει κίνηση για την απόκτηση του με σκοπό να δέσει την προβληματική αμυντική της γραμμή.

Πηγή: sport-fm.gr