Επέστρεψε στα παρκέ μετά από οκτώ μήνες ο Εμπίντ

Μετά από οκτώ μήνες πάτησε και πάλι παρκέ.

Ο Τζόελ Εμπίντ δήλωσε παρών στο φιλικό παιχνίδι που έγινε στα ξημερώματα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ανάμεσα στους Φιλαδέλφια Σίξερς και τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς λίγες ημέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος.

Ο 31χρονος άσος είχε ταλαιπωρηθεί στην περσινή από έναν τραυματισμό στο γόνατό του και είχε μείνει εκτός δράσης για ένα μεγάλο διάστημα το οποίο άγγιξε τους οκτώ μήνες.

Στο ματς που επέστρεψε τα ξημερώματα πέτυχε 14 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

sport-fm.gr