Το μοναδικό βίντεο των δηλώσεων: Όλα όσα είπε ο Σαλάχ, χαμογελώντας, για Λίβερπουλ, Σλοτ, Κάραγκερ και… Κέιν!

Κάτι λιγότερο από τρία λεπτά γεμάτα… εκνευρισμό από τον «Φαραώ» για όσα βιώνει στη Λίβερπουλ, απαντώντας σε όλα τα ερωτήματα των δημοσιογράφων!

Και κάπου εδώ, το μοναδικό βίντεο από τη μεικτή ζώνη και τις δηλώσεις που «σόκαραν» το παγκόσμιο ποδόσφαιρο από τον Μοχάμεντ Σαλάχ, είναι γεγονός! Έκανε την εμφάνισή του και αναδεικνύει τον… χαμογελαστό «Φαραώ» να μιλά για όλους και για όλα, απαντώντας σε κάθε λογής ερώτηση δημοσιογράφου. Δείτε όσα λέει για τη Λίβερπουλ, τους συμπαίκτες του, τον Άρνε Σλοτ, τη διοίκηση, τον Τζέιμι Κάραγκερ, αλλά και ένα παράδειγμα για τον Χάρι Κέιν!

Αναλυτικά, όλα όσα είπε ο Μοχάμεντ Σαλάχ, από την αρχή ως το τέλος, με το σχετικό βίντεο:

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Μπορώ να ρωτήσω τι σκεφτόσουν καθώς εξελισσόταν το παιχνίδι, ειδικά το τρελό δεύτερο ημίχρονο, ενώ καθόσουν στον πάγκο και δεν μπορούσες να μπεις

ΣΑΛΑΧ:

«Ναι… είναι, δεν ξέρω τι να πω, είναι κάπως αστείο αλλά δεν μπορούσα να το πιστέψω. Είναι πολύ απογοητευτικό αποτέλεσμα για εμάς ως ομάδα, γιατί περιμέναμε να κερδίσουμε ένα τέτοιο παιχνίδι.

Βάλαμε δύο γκολ στην αρχή και το ματς πήγαινε προς το μέρος μας. Αλλά νομίζω ότι δεχθήκαμε χαζά γκολ. Όπως κάναμε και πριν, όταν έπαιζα και εγώ, άρα κανείς δεν μπορεί να πει ότι επιτίθεμαι στους συμπαίκτες μου επειδή ήμουν στον πάγκο.

Αλλά δεχόμαστε τα ίδια χαζά γκολ όπως και πριν. Πρέπει απλώς να κρατήσουμε το μηδέν και να κερδίσουμε το παιχνίδι.»

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Όταν λες ότι δεν μπορούσες να το πιστέψεις, τι ακριβώς εννοείς;

ΣΑΛΑΧ:

«Ότι κάθομαι στον πάγκο 90 λεπτά. Νομίζω είναι η τρίτη φορά που είμαι στον πάγκο. Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου και είμαι πολύ απογοητευμένος. Πάρα πολύ, για να είμαι ειλικρινής.

Έχω δώσει τόσο πολλά σε αυτόν τον σύλλογο, όλοι μπορούν να το δουν όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά την περασμένη σεζόν.

Το να κάθομαι στον πάγκο… δεν ξέρω γιατί. Φαίνεται σαν ο σύλλογος να με έχει πετάξει κάτω από το λεωφορείο. Έτσι το νιώθω. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως κάποιος θέλει να ρίξει όλο το φταίξιμο πάνω μου.

Το καλοκαίρι μου έκαναν πολλές υποσχέσεις και… τίποτα. Μέχρι στιγμής έχω τρία παιχνίδια στον πάγκο.

Δεν μπορώ να πω ότι κράτησαν τις υποσχέσεις τους. Το είπα πολλές φορές: είχα μια πολύ καλή σχέση με τον προπονητή και ξαφνικά δεν έχουμε καμία σχέση. Δεν ξέρω γιατί.

Όπως το βλέπω εγώ, φαίνεται πως κάποιος δεν με θέλει στον σύλλογο.

Αλλά εγώ πάντα στηρίζω αυτόν τον σύλλογο, τα παιδιά μου θα τον στηρίζουν πάντα. Τον αγαπάω πολύ, και πάντα θα τον αγαπάω.

Χθες πήρα τη μητέρα μου τηλέφωνο — εσείς δεν ξέρατε αν θα σταματούσα ή όχι, αλλά εγώ το ήξερα.

Την πήρα και της είπα να έρθει στο παιχνίδι με την Μπράιτον, δεν με νοιάζει αν θα παίξω ή όχι. Ήθελα να το απολαύσω.

Θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά στο μυαλό μου, θα απολαύσω αυτό το ματς είτε παίξω είτε όχι, είτε είμαι στον πάγκο είτε όχι, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα.

Θα είμαι στο Άνφιλντ, θα πω αντίο στους φιλάθλους και μετά θα πάω στο Κόπα Άφρικα, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει όταν είμαι εκεί.»

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Τι γνωρίζεις για την κατάσταση τώρα;

ΣΑΛΑΧ:

«Δεν είναι αποδεκτό για μένα, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει πάντα σε μένα αυτό. Δεν το καταλαβαίνω.

Αν ήμουν κάπου αλλού, κάθε σύλλογος θα προστάτευε τον παίκτη του. Δεν ξέρω γιατί βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση τώρα. Αλλά όπως το βλέπω, είναι σαν να πετάνε τον Μο κάτω από το λεωφορείο και να παρουσιάζουν ότι είναι το πρόβλημα της ομάδας.

Αλλά δεν νομίζω ότι είμαι το πρόβλημα. Έχω δώσει τόσο πολλά για αυτό το κλαμπ, με τον σεβασμό που θέλω να μου δείξουν, και δεν πρέπει να παλεύω κάθε μέρα για τη θέση μου γιατί την έχω κερδίσει.

Ο κόσμος θα πει “δεν είσαι πάνω από το κλαμπ”. Δεν είμαι πάνω από κανέναν· την έχω κερδίσει τη θέση μου. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.»

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Όταν λες για το ματς με την Μπράιτον, εννοείς ότι ίσως είναι το τελευταίο σου; Θα σκεφτείς το μέλλον σου τον Ιανουάριο;

ΣΑΛΑΧ:

«Ναι, στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά δεν αποδέχομαι αυτή την κατάσταση. Έχω δώσει πάρα πολλά για αυτό τον σύλλογο.»

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Αυτό είναι που σε εκνευρίζει περισσότερο;

ΣΑΛΑΧ:

«Απολύτως. Πέρυσι… με όλο τον σεβασμό, αγαπάω όλους. Αγαπάω τον Χάαλαντ. Θα μιλήσω για αυτόν γιατί νομίζω ότι τον ξέρω λίγο.

Είμαι ο τωρινός πρώτος σκόρερ της Premier League. Αυτός όχι ακόμη. Θα το πάρει, ελπίζω. Όλα καλά.

Είμαι πρώτος σκόρερ, ο καλύτερος παίκτης, πρωταθλητής με τέτοιο τρόπο… κι εγώ είμαι αυτός που πρέπει να υπερασπίζεται τον εαυτό του μπροστά στα ΜΜΕ και τους φιλάθλους.»

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Σε πληγώνει αυτό, Μο;

ΣΑΛΑΧ:

«Απολύτως. Για έναν σύλλογο σαν αυτό, με όσα έχω κάνει… ναι, με πληγώνει

Δεν μπορείς να φανταστείς: να φεύγεις από το σπίτι, να πας στο σύλλογο και να μην ξέρεις αν θα ξεκινήσεις ή όχι.

Αλλά ξέρω τον σύλλογο. Συγγνώμη, τον ξέρω πολύ καλά. Είμαι εδώ πολλά χρόνια.

Αύριο θα βγει ο Κάραγκερ και θα επιτεθεί ξανά, ξανά, ξανά. Εντάξει.»

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Υπήρχε ενδιαφέρον από Σαουδική Αραβία. Είναι ακόμα στο τραπέζι;

ΣΑΛΑΧ:

«Εεε… δεν θέλω να απαντήσω τώρα γιατί ο σύλλογος θα το χρησιμοποιήσει εναντίον μου. Οπότε όχι, δεν θέλω να απαντήσω.»

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Θεωρείς ότι η κατάσταση είναι πλέον αδύνατο να λυθεί;

ΣΑΛΑΧ:

«Δεν μπορώ να πω ότι είναι αδύνατο. Αλλά μπορώ να πω πως, από ό,τι νιώθω, έχω δώσει τόσο πολλά στον σύλλογο, αγαπάω τους οπαδούς, αγαπάω το κλαμπ… και δεν ξέρω τι θα γίνει.

Δεν ξέρω.»

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Σε εκνευρίζει διπλά ότι δεν ξεκίνησες και ούτε καν μπήκες αλλαγή;

ΣΑΛΑΧ:

«Μπορείς να το απαντήσεις αυτό μόνος σου. Μπορείς να το πιστέψεις;

Έχω σκοράρει περισσότερα από οποιονδήποτε σε αυτή τη γενιά, θα έλεγα. Από τότε που ήρθα στην Premier League, δεν νομίζω πως υπάρχει άλλος με περισσότερα γκολ ή ασίστ συνολικά.

Και αν ήμουν κάπου αλλού, όλοι στα ΜΜΕ θα με υπερασπίζονταν. Εγώ είμαι ο μόνος που δεν έχει αυτό.

Μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα;

Είναι χαζό, συγγνώμη, αλλά θυμάμαι ότι κάποτε ο Χάρι Κέιν δεν είχε σκοράρει για 10 παιχνίδια. Μετά έβαλε ένα-δυο. Και τα ΜΜΕ έλεγαν: “Ο Χάρι θα σκοράρει, είναι θέμα χρόνου”.

Όταν πρόκειται για μένα, η απάντηση είναι ότι πρέπει να πάω στον πάγκο.»

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Είσαι απογοητευμένος με την ομάδα;

ΣΑΛΑΧ:

«…Συγγνώμη Χάρι. Συγγνώμη Χάρι Κέιν.»

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Όταν λες ότι κάποιος σε θέλει εκτός συλλόγου, ποιος είναι;

ΣΑΛΑΧ:

«Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.»

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Ο αθλητικός διευθυντής;

ΣΑΛΑΧ:

«Μην βάζεις λέξεις στο στόμα μου. Δεν ξέρω. Από αυτά που βλέπω, αυτό καταλαβαίνω.»

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Ζήτησες να σου εξηγήσει κάποιος την κατάσταση;

ΣΑΛΑΧ:

«Ναι, ζήτησα. Αλλά δεν βλέπω εξήγηση. Χθες έμαθα ότι δεν θα παίξω, και… αυτό ήταν. Πάρ’ το, κατάπιε το και πήγαινε σπίτι.»

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Σου το είπε ο Άρνε Σλότ προσωπικά;

ΣΑΛΑΧ:

«Ναι, μου το είπε.»

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Και είχατε συνάντηση;

ΣΑΛΑΧ:

«Ναι, είχα συνάντηση μαζί του.»

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Του έδειξες πόσο απογοητευμένος είσαι;

ΣΑΛΑΧ:

«Ξέρει τα αισθήματά μου. Τα ξέρει.»

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Μετανιώνεις που υπέγραψες νέο συμβόλαιο;

ΣΑΛΑΧ:

«Φαντάσου πόσο άσχημα είναι τα πράγματα για να πρέπει να απαντήσω σε τέτοια ερώτηση. Ειλικρινά, πονάει.

Το να υπογράφω σε αυτόν τον σύλλογο… δεν θα το μετανιώσω ποτέ. Πίστευα ότι θα ανανέωνα εδώ και θα τελείωνα την καριέρα μου εδώ. Αλλά δεν πήγαν τα πράγματα σύμφωνα με το πλάνο.

Δεν το μετανιώνω, όμως.»

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Μπορείς να πιστέψεις ότι ίσως τελειώσει έτσι;

ΣΑΛΑΧ:

«Κάπως θα τελειώσει, σίγουρα. Αλλά αυτό που σκέφτομαι είναι: γιατί να τελειώσει έτσι; Είμαι πάρα πολύ fit. Πέντε μήνες πριν κέρδιζα όλα τα ατομικά βραβεία.

Γιατί να πάει προς αυτή την κατεύθυνση;

Και συγγνώμη, αλλά κανείς στην ομάδα δεν είναι σε φόρμα. Αλλά εγώ είμαι αυτός που πρέπει να παίρνει όλο το φταίξιμο και να υπερασπίζεται τον εαυτό του.»

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Το επόμενο βήμα είναι να ξαναμιλήσεις με τον Άρνε Σλοτ;

ΣΑΛΑΧ:

«Όχι, δεν νομίζω. Μιλήσαμε πολύ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε.»

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Έχει χαλάσει η σχέση σας;

ΣΑΛΑΧ:

«Ναι. Δεν υπάρχει σχέση πια. Ήταν πολύ καλή σχέση — και ξαφνικά δεν υπάρχει.»

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Έγινε κάτι παρασκηνιακά;

ΣΑΛΑΧ:

«Εσύ μπορείς να το απαντήσεις καλύτερα από μένα. Δεν ξέρω.»

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Νιώθεις απογοήτευση από τους συμπαίκτες σου;

ΣΑΛΑΧ:

«Όχι, όχι, όχι. Αυτά τα παιδιά ξέρουν πόσο τους αγαπάω. Ξέρουν πόσο τους στηρίζω — πριν το παιχνίδι, μετά το παιχνίδι. Είμαι έμπειρος παίκτης, έχω υπάρξει στη θέση τους.

Πάντα τους στηρίζω. Πάντα τους δίνω συμβουλές. Οι παίκτες δεν έχουν καμία σχέση με την κατάσταση. Με στηρίζουν πάρα πολύ.

Υπάρχει μόνο αγάπη και σεβασμός μεταξύ μας.»

