Ο Χάρντεν δέκατος σκόρερ όλων των εποχών στο NBA

Ο Τζέιμς Χάρντεν «σκαρφάλωσε» στη δέκατη θέση της λίστας με τους καλύτερους σκόρερ όλων των εποχών στο NBA.

Ο γκαρντ των Κλίπερς, ο οποίος χρειαζόταν 20 πόντους στον αγώνα με τους Τίμπεργουλβς στη Μινεάπολη για να... προσπεράσει τον Καρμέλο Άντονι (που έχει πετύχει 28.289 στην καριέρα του), σημείωσε 34 (με 10/18 σουτ εντός πεδιάς), αλλά αστόχησε στο σουτ τριών πόντων που επιχείρησε, δύο δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα, προκειμένου να ισοφαρίσει, και η ομάδα από το Λος Άντζελες ηττήθηκε με 109-106. Ο 36χρονος Χάρντεν ανέβηκε στην πρώτη δεκάδα με τους καλύτερους σκόρερ του NBA ευστοχώντας σε δύο βολές στο τρίτο δωδεκάλεπτο, ενώ πλέον θα... κυνηγήσει τον Σακίλ Ο'Νιλ, ο οποίος είναι ένατος στη σχετική λίστα έχοντας προβάδισμα 307 πόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χάρντεν έχει την τρέχουσα σεζόν μέσο όρο 26.5 πόντους, που είναι ο υψηλότερος στην καριέρα του μετά την αγωνιστική περίοδο 2019-20, όταν ήταν πρώτος στο πρωτάθλημα με 34.3 ανά παιχνίδι για λογαριασμό των Χιούστον Ρόκετς. Από την πλευρά της, η Μινεσότα πανηγύρισε την πέμπτη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα έχοντας ως πρώτα... βιολιά στην επίθεση τους Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς με 27 πόντους και Τζούλιους Ραντλ με 24.

 

Στο μεταξύ, οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν νέα ήττα χωρίς τον τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς υπέκυψαν στην ανωτερότητα των Πίστονς στο Ντιτρόιτ με 124-112. Βασικοί συντελεστές στην επικράτηση των γηπεδούχων ήταν δύο παίκτες που σημείωσαν νταμπλ νταμπλ, με τον Κέιντ Κάνιγχαμ να έχει 23 πόντους και 12 ασίστ και τον Τζέιλεν Ντούρεν να τελειώνει το ματς με 16 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ. Κορυφαίος από πλευράς των Μπακς ήταν ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ που σημείωσε 32 πόντους, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο χρησιμοποιήθηκε για 4 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα με απολογισμό 7 πόντους (2/3 δίποντα, 3/6 βολές), 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, ενώ υπέπεσε σε 1 λάθος και 3 φάουλ.

 

Από εκεί και πέρα, οι Μάβερικς επέστρεψαν στις επιτυχίες επικρατώντας των Χιούστον Ρόκετς στο Ντάλας με 122-109. Ο Άντονι Ντέιβις σημείωσε 29 πόντους και οδήγησε στη νίκη τους γηπεδούχους, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Μπράντον Ουίλιαμς με 20 και Κούπερ Φλαγκ με 19. Στο αντίπαλο «στρατόπεδο», ο Κέβιν Ντουράντ τελείωσε τον αγώνα με 27 πόντους (αλλά με 11/20 σουτ εντός πεδιάς) και ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ πρόσθεσε 22.

 

Τέλος, με τον Τζέιλεν Τζόνσον να πετυχαίνει τριπλ νταμπλ φίγκιουρ για δεύτερη διαδοχική βραδιά, οι Ατλάντα Χοκς νίκησαν 131-116 τους Ουίζαρντς στην Ουάσινγκτον. Ο Τζόνσον τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους, 12 ριμπάουντ και 12 ασίστ, ενώ έχει φέτος μέσο όρο 23.8 πόντους, 10.5 ριμπάουντ και 7.8 ασίστ, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση σε σχέση με την αγωνιστική περίοδο 2024-25 που ήταν με διαφορά η καλύτερη στην καριέρα του.

Διαβαστε ακομη