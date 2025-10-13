Στο... ρελαντί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με double-double

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μόλις 21 λεπτά συμμετοχής, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 13 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με 6/10 δίποντα και 1/2 βολές, κάνοντας... ζέσταμα για την πρεμιέρα των «Ελαφιών» στη νέα σεζόν.

Οι Μπακς μπήκαν αγριεμένοι στην αναμέτρηση και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 29-35, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα τεσσάρων πόντων (61-65).

Τα «Ελάφια» συνέχισαν με το πόδι πατημένο στο... γκάζι και στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όπου με επί μέρους 32-37, αύξησαν την διαφορά τους στο +9 (93-102), διατηρώντας το προβάδισμά τους μέχρι την λήξη της φιλικής αναμέτρησης.

sdna.gr