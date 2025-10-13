ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο... ρελαντί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με double-double

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στο... ρελαντί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με double-double

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στη νίκη κόντρα στους Σικάγο Μπουλς (127-121), στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη της σεζόν στο NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μόλις 21 λεπτά συμμετοχής, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 13 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με 6/10 δίποντα και 1/2 βολές, κάνοντας... ζέσταμα για την πρεμιέρα των «Ελαφιών» στη νέα σεζόν.

Οι Μπακς μπήκαν αγριεμένοι στην αναμέτρηση και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 29-35, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα τεσσάρων πόντων (61-65).

Τα «Ελάφια» συνέχισαν με το πόδι πατημένο στο... γκάζι και στο τρίτο δωδεκάλεπτο, όπου με επί μέρους 32-37, αύξησαν την διαφορά τους στο +9 (93-102), διατηρώντας το προβάδισμά τους μέχρι την λήξη της φιλικής αναμέτρησης.

sdna.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Χάνει και ο Ντάνι Ολμο τον Ολυμπιακό, εξαιρετικά αμφίβολος για το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλλάζει ονομασία η OPAP Arena

Ελλάδα

|

Category image

Ο Ντε Πολ ούτε που… ακουμπάει τον Μέσι στις προπονήσεις και «γκρεμίζει» τους υπόλοιπους συμπαίκτες του!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Εμπαπέ: «Έκανα λάθη, αλλά με βοήθησαν στην πορεία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μυθική πρόταση για Λαμίν Γιαμάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Αυτοί οι λόγοι οδήγησαν τον Τσιμίκα να φύγει από τη Λίβερπουλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κεκλεισμένων των θυρών τα παιχνίδια των ισπανικών ομάδων κόντρα στους Ισραηλινούς!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ομόνοια: 1300 εισιτήρια για «Αμμόχωστος»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανέβηκε στο Νο 55 της παγκόσμιας κατάταξης η Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Σμάιχελ: «Έπρεπε να σταματήσω τη φόρα της Ελλάδας – Προκαλέσαμε τα λάθη τους»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι τρεις σωματοφύλακες της Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Πικέ ξεσπάθωσε απέναντι στον Μαρσέλο: «Στη Ρεάλ γκρινιάζετε όταν δεν σαν αφήνουν να… κλέψετε»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

80 ματς με την Εθνική ο Αρτυματάς

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Όλα ρευστά στον όμιλο μας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ζιντάν για Γιαμάλ: «Με εντυπωσιάζει όταν αγγίζει την μπάλα, τα κάνει όλα μόνος του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη