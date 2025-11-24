ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πιάνει… πάτο η Τότεναμ: Το στοιχείο που έκανε τον Τόμας Φρανκ ν’ απολογηθεί

Σε τέτοιο ντέρμπι, στην έδρα του αντιπάλου, με ανάγκη για πυγμή, η Τότεναμ ήταν… εξαφανισμένη και οι μηδαμινές της προσπάθειες για γκολ, έκαναν τον Φρανκ να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο.

Ένα ματς που θα μπορούσε να περιγραφεί και ως… φτωχό για την Άρσεναλ το τελικό 4-1 απέναντι στην Τότεναμ. Ένα ντέρμπι που τα «σπιρούνια» δεν εμφανίστηκαν ποτέ στο γήπεδο και το μοναδικό τους γκολ ήταν απλά μια έμπνευση του Ριτσάρλισον από τα 40+ μέτρα.

Η ομάδα του Τόμας Φρανκ σπάει όλα τα… αρνητικά ρεκόρ τη φετινή σεζόν στην Premier League, αφού παρουσίασε την πιο χαμηλή τιμή που έχει φανερωθεί από τον δείκτη των xGoals στο φετινό πρωτάθλημα!

Μετά το 0,10 απέναντι στην Τσέλσι, η Τότεναμ είχε 0,06 κόντρα στους «κανονιέρηδες» στη μεγάλη μάχη του βόρειου Λονδίνου! Και με ελάχιστες επαφές με την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή και βλέποντας τον Έζε να φτάνει στο χατ-τρικ στην πρώτη του παρουσία σε τέτοιο παιχνίδι, ο Τόμας Φρανκ απολογήθηκε προς τους οπαδούς.

Πηγή: sport-fm.gr

ΔΙΕΘΝΗ

