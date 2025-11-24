ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στη Μαδέιρα, μετά το Μουντιάλ, ο γάμος Ρονάλντο με Χεορχίνα

Στη γενέτειρα του Κριστιάνο Ρονάλντο θα γίνει ο γάμος του με την Χεορχίνα Ροντρίγκες.

Το μέρος που θα γίνει ο πολυαναμενόμενος γάμος του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Χεορχίνα Ροντρίγκες αποκαλύπτει η πορτογαλική Correio da Manha. Όπως αναφέρει, ο 40χρονος σούπερ σταρ επέλεξε να γίνει η τελετή και το γλέντι στο νησί της Μαδέιρα, όπου και γεννήθηκε.

Ο γάμος αναμένεται να γίνει κάποια στιγμή μέσα στον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο, μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο που ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είχε μιλήσει για τον γάμο του με την 31χρονη σύντροφό του στην πρόσφατη συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν. «Θα παντρευτούμε μετά το Μουντιάλ, με το τρόπαιο παρέα», είπε μεταξύ σοβαρού και αστείου. «Θα είναι μια ιδιωτική τελετή, με λίγους καλεσμένους, γιατί στην Χεορχίνα δεν αρέσουν τα μεγάλα πάρτι», είχε προσθέσει.

Ρονάλντο και Χεορχίνα είναι μαζί εδώ και εννιά χρόνια έχοντας αποκτήσει και δύο παιδιά, την επτάχρονη Αλάνα Μαρτίνα και την τριών ετών Μπέλα Εσμεράλντα, τα οποία μεγαλώνουν με τα τρία παιδιά που είχε αποκτήσει ο Κριστιάνο από άλλες σχέσεις. Είχαν γνωριστεί στη Μαδρίτη, όταν ο CR7 αγωνιζόταν στη Ρεάλ και είχε επισκεφτεί ένα πολυτελές κατάστημα όπου εργαζόταν η μέλλουσα σύζυγός του.

 

 

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη