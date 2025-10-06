Ο Λεμπρόν παίρνει την πιο κρίσιμη απόφαση: Το teaser βίντεο που «ταρακούνησε» τον μπασκετικό κόσμο!

Για τη νέα σεζόν, ο Λεμπρόν Τζέιμς αποφάσισε ότι θα είναι παρών στα παρκέ και θα συνεχίσει στον μαγικό κόσμο του NBA, αλλά τι θα γίνει από την επόμενη αγωνιστική περίοδο;

Πίσω στο 2010 είχε πάρει την πρώτη απόφαση. Τώρα, έρχεται η δεύτερη. Και θα είναι η πιο καθοριστική απ' όλες, όπως αναφέρει στο teaser βίντεο που κυκλοφόρησε!

Υπενθυμίζεται πως πριν από 15 χρόνια, σε live μετάδοση είχε ανακοινώσει τη μετακίνησή του στους Χιτ.

Τώρα; Οι απαντήσεις όλες θα δοθούν σε μερικές ώρες…

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

