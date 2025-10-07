Υμνεί Αλμέιδα η «MARCA»: «Ανασταίνει τη Σεβίλλη και αλλάζει τη ζωή των φίλων της»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η αγωνιστική «μεταμόρφωση» των Ανδαλουσιανών και ο θρίαμβος (4-1) κόντρα στην Μπαρτσελόνα μετά από 10 χρόνια χωρίς νίκη απέναντί της, τοποθετούν τον «Πελάδο» σε πρωτοσέλιδα του ισπανικού Τύπου, όπως εκείνο της κορυφαίας ιστοσελίδας που έφτιαξε ένα κεντρικό θέμα με τίτλο: «Ο παράγοντας Αλμέιδα ανασταίνει τη Σεβίλλη!»

Πιο συγκεκριμένα, η «MARCA» έγραψε για τον Ματίας Αλμέιδα και τα επιτεύγματά του με τη Σεβίλλη του Οδυσσέα Βλαχοδήμου:

«Όσον αφορά στον ψυχολογικό παράγοντα, ο Αλμέιδα έχει ξεκαθαρίσει το μυαλό μιας Σεβίλλης που ένιωθε να κατακλύζεται από την πίεση του περιβάλλοντος και την ανάγκη για επιτυχία. Κάθε του ομιλία είναι ένα μάθημα ζωής, κέρδισε γρήγορα τόσο τους ανθρώπους εντός της ομάδας όσο και τους εξωτερικούς παρατηρητές. Εκτός από την αποκατάσταση της αυτοεκτίμησης των παικτών του, έχει επαναφέρει και τον ενθουσιασμό των φιλάθλων της Σεβίλλης, οι οποίοι πλέον αντιμετωπίζουν κάθε επόμενο αγώνα με χαρά. Η προσέγγισή του δεν κάνει καμία έκπτωση στη δέσμευση, την ένταση ή το μαχητικό πνεύμα, αρετές που ταιριάζουν απόλυτα με το συναίσθημα των φιλάθλων του, οι οποίοι ήδη αναφέρονται στον Πελάδο ως τον ηγέτη τους. Μπόρεσε να μεταδώσει χαρά στους οπαδούς της Σεβίλλης, άλλαξε τις ζωές τους μέσα σε τρεις μήνες»

sdna.gr 

 

 

