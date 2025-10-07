Κάραγκερ για Αμορίμ: «Θα απολυθεί πριν τα Χριστούγεννα, αποτυχία της Γιουνάιτεντ»!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να επικράτησε με 2-0 της Σάντερλαντ στις 4 Οκτωβρίου, ωστόσο η πίεση στο πρόσωπο του Ρούμπεν Αμορίμ κάθε άλλο παρά έχει μειωθεί. Αν και οι «κόκκινοι διάβολοι» απέφυγαν τις άμεσες συνέπειες μιας πιθανής ήττας, τα σύννεφα γύρω από τον Πορτογάλο τεχνικό παραμένουν.

Ο Αμορίμ, που προσλήφθηκε τον Νοέμβρη του 2024 με πολλές προσδοκίες, δεν έχει καταφέρει να πείσει με τις εμφανίσεις της ομάδας από τη στιγμή που ανέλαβε. Τα βρετανικά Μέσα ήδη από τις προηγούμενες εβδομάδες ανέφεραν πως το μέλλον του στον πάγκο της Γιουνάιτεντ είναι αβέβαιο, ενώ δεν αποκλείεται η διοίκηση να εξετάσει την αποχώρησή του πριν καν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος.

Την άποψη αυτή ενισχύει και ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ και νυν τηλεσχολιαστής, Τζέιμι Κάραγκερ, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός σε δηλώσεις του στο «Fan Debate» του Sky Sports:

«Δεν μου αρέσει να λέω ότι ένας προπονητής πρέπει να απολυθεί. Είναι ασέβεια μιας και μιλάμε για τη δουλειά ενός ανθρώπου, αλλά αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η θέση του Αμορίμ δεν στηρίζεται κάπου.

Είναι αναπόφευκτο ότι θα απολυθεί πριν τα από Χριστούγεννα! Η θητεία του πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Ο μόνος λόγος που παραμένει είναι επειδή ο σύλλογος δεν θέλει να παραδεχθεί την αποτυχία του».

sport-fm.gr