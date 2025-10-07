Τρόλαρε τους πάντες ο ΛεΜπρόν: Δεν αποσύρεται, άρχισε συνεργασία με εταιρεία ποτών!

Ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν ανακοίνωσε την απόσυρσή του αλλά την έναρξη της συνεργασίας του με την Hennessy.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς σε ανάρτησή του στα social media έκανε γνωστό πως σύντομα θα έπαιρνε την δεύτερη μεγάλη απόφαση της καριέρας του, την οποία χαρακτήρισε «απόφαση όλων των αποφάσεων».

Τελικά, ο θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς και του ΝΒΑ δεν θα αποσυρθεί από την αγωνιστική δράση. Πιο συγκεκριμένα, ο «Βασιλιάς» ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με την Hennessy και παρουσίασε το Hennessy V.S.O.P Limited Editison by LeBron James, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2025.