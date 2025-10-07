Τρόλαρε τους πάντες ο ΛεΜπρόν: Δεν αποσύρεται, άρχισε συνεργασία με εταιρεία ποτών!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Παρόλο που πολλοί πίστεψαν ότι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα ανακοίνωνε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, τελικά ο «βασιλιάς» προανήγγειλε απλώς τη συνεργασία του με εταιρεία ποτών!
Ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν ανακοίνωσε την απόσυρσή του αλλά την έναρξη της συνεργασίας του με την Hennessy.
Ο Λεμπρόν Τζέιμς σε ανάρτησή του στα social media έκανε γνωστό πως σύντομα θα έπαιρνε την δεύτερη μεγάλη απόφαση της καριέρας του, την οποία χαρακτήρισε «απόφαση όλων των αποφάσεων».
Τελικά, ο θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς και του ΝΒΑ δεν θα αποσυρθεί από την αγωνιστική δράση. Πιο συγκεκριμένα, ο «Βασιλιάς» ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με την Hennessy και παρουσίασε το Hennessy V.S.O.P Limited Editison by LeBron James, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2025.
The Decision has been made. Cheers to year 23.@KingJames #HennessyxLeBron #TheSecondDecision #HennessyVSOP pic.twitter.com/WnXMZTiEPS— Hennessy (@Hennessy) October 7, 2025