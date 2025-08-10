ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μάξεϊ: «Όποιος βλέπει τον Λεμπρόν πρέπει να νιώθει ευγνώμων»

Ο Ταϊρίς Μάξεϊ προπονήθηκε με τον Λεμπρόν Τζέιμς και σε δηλώσεις του τόνισε πως όποιος παρακολουθεί τον «Βασιλιά» πρέπει να νιώθει ευγνώμων.

Ο Ταϊρίς Μάξεϊ προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν και προπονήθηκε μαζί με τον Λεμπρόν Τζέιμς στο Λος Άντζελες. Ο αστέρας των Φιλαδέλφεια Σίξερς μίλησε στο «ClutchPoints» για αυτές τις προπονήσεις και τόνισε πως όποιος παρακολουθεί τον «Βασιλιά» πρέπει να νιώθει ευγνώμων.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Νομίζω ότι το πιο σημαντικό για μένα και αυτό που μπορώ να πάρω από αυτόν είναι απλά το πάθος του για το παιχνίδι. Εγώ είμαι εξαιρετικά παθιασμένος. Αγαπώ το μπάσκετ. Όποτε μπορώ να κάνω οτιδήποτε έχει σχέση με το μπάσκετ, θέλω να το κάνω. Αλλά αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει για 23η χρονιά και προπονούταν και μιλούσε και συμμετείχε σαν να ήταν η πέμπτη χρονιά του, καταλαβαίνετε τι εννοώ; Και αυτό είναι εκπληκτικό να το βλέπεις. Νομίζω ότι όποιος έχει την ευκαιρία να τον δει, όχι μόνο να προπονείται αλλά και να παίζει, πρέπει να νιώθει ευγνώμων, γιατί είναι εκπληκτικό.

Δεν ξέρω πόσες φορές έχω προπονηθεί μαζί του μέχρι τώρα. Είναι τρελό να το λέω αυτό και μάλλον έτσι καταλαβαίνω ότι γερνάω λίγο. Αλλά ναι, κάνει καλή δουλειά, φίλε. Είναι καλή δουλειά. Κάνει καλή δουλειά μιλώντας και απλά εκφράζοντας την άποψή του και βοηθώντας. Τον εκτιμώ πολύ. Έχει κάνει πολλά.

Έχω κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα αυτό το καλοκαίρι. Έχω δουλέψει πολύ στο να παίζω στο ποστ και να προσπαθώ να βρω τρόπους να επιβραδύνω το παιχνίδι και να δημιουργήσω ευκαιρίες για τους συμπαίκτες μου. Πρέπει να μπορώ να ελέγχω το παιχνίδι με καλύτερο ρυθμό, νομίζω, και να μπορώ να έχω έλεγχο και στα 48 λεπτά, είτε με την μπάλα στα χέρια μου, είτε χωρίς την μπάλα στα χέρια μου, όταν είμαι στον πάγκο και βοηθάω τους συμπαίκτες μου. Αυτό είναι ένα βήμα που θέλω πραγματικά να κάνω».

