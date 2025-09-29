Γιόκιτς: «Το σχέδιό μου είναι να παραμείνω για πάντα στους Νάγκετς»

Media Day στους Ντένβερ Νάγκετς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να συγκεντρώνει πάνω του τα περισσότερα βλέμματα!

Ο τρεις φορές MVP του NBA δέχθηκε ερώτηση από δημοσιογράφο σχετικά με το ότι δεν υπέγραψε νέο συμβόλαιο κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού, τονίζοντας ότι πρόθεσή του είναι να παραμείνει στους Νάγκετς μέχρι το τέλος της καριέρας του.

«Δεν σκέφτομαι τώρα το νέο συμβόλαιο. Πιστεύω ότι αυτά τα νέα συμβόλαια έρχονται σαν μια επιβράβευση και είναι κάτι φυσιολογικό πλέον στο άθλημα, ειδικά στο ΝΒΑ με την αύξηση του Salary Cap. Το πλάνο μου είναι να παραμείνω για πάντα στους Νάγκετς», απάντησε χαρακτηριστικά ο Σέρβος σέντερ.

sportfm.gr