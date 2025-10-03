Tαλαιπωρία στην επιστροφή του Ολυμπιακού από Μαδρίτη

Η αποστολή του Ολυμπιακού ταλαιπωρήθηκε αρκετά στην επιστροφή της από τη Μαδρίτη μετά την ήττα από τη Ρεάλ (89-77) για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Η πτήση για την Αθήνα αναχώρησε με περίπου δύο ώρες καθυστέρηση, αφού αντί για τις 01:00 πέταξε στις 03:00. Σαν να μην έφτανε αυτό, ενώ το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» στις 7:10, η αποβίβαση έγινε στις 7:40 λόγω των καθυστερήσεων που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα στο αεροδρόμιο.

Μάλιστα, κάποια μέλη της αποστολής έπρεπε να περιμένουν μέχρι τις 8:30 για να παραλάβουν τις αποσκευές τους. Όλα αυτά κι ενώ ο Ολυμπιακός παίζει την Κυριακή στις 13:00 με το Μαρούσι για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL.

