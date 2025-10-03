ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Bundesliga - 6η αγωνιστική: Δύσκολη αποστολή για Μπάγερν, ντέρμπι Ντόρτμουντ-Λειψία

Η 6η αγωνιστική της Bundesliga φέρνει την Άιντραχτ αντιμέτωπη με την Μπάγερν, στην πρώτη απαιτητική δοκιμασία των Βαυαρών στο πρωτάθλημα, ενώ ξεχωρίζει και το Ντόρτμουντ-Λειψία.

Έκτη αγωνιστική στην Bundesliga, με τις ομάδες να επανέρχονται μετά τις υποχρεώσεις τους στην Ευρώπη και τις Μπάγερν Μονάχου και Ντόρτμουντ, την πρωτοπόρο και τη δεύτερη του βαθμολογικού πίνακα, αμφότερες αήττητες, να έχουν δύσκολες αποστολές.

Το πρόγραμμα ανοίγει την Παρασκευή με τη Χόφενχαϊμ να υποδέχεται την Κολωνία. Δύο φύσει επιθετικές ομάδες, όπου βρίσκονται στη μέση της κατάταξης και υπόσχονται γρήγορο ρυθμό και αρκετά γκολ.

Το Σάββατο η Λεβερκούζεν υποδέχεται την Ουνιόν Βερολίνου, η Άουγκσμπουργκ φιλοξενεί τη Βόλφσμπουργκ και η Βέρντερ Βρέμης παίζει με τη Ζανκτ Πάουλι. Την ίδια ώρα, η Ντόρτμουντ αντιμετωπίζει τη Λειψία στο Signal Iduna Park, στην πρώτη πολύ απαιτητική αναμέτρηση για την ομάδα του Κόβατς, η οποία έχει 4 νίκες και 1 ισοπαλία, παρουσιάζοντας μια σταθερότητα από την αρχή της σεζόν που της έλειπε όλα αυτά τα χρόνια.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου ολοκληρώνεται με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης να υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου στις 19:30. Η Μπάγερν συνεχίζει την πορεία της με υψηλή επιθετική παραγωγικότητα φιλοδωρώντας τεσσάρες και πεντάρες όποιον βρει μπροστά της, με τους «αετούς» να βρίσκονται και αυτοί σε καλό φεγγάρι, αλλά να παρουσιάζουν πολλά αμυντικά κενά, τα οποία αν τα εμφανίσουν κόντρα στην ομάδα του Κομπανί θα έχουν μεγάλο πρόβλημα.

Η αγωνιστική κλείνει με τρία παιχνίδια την Κυριακή. Στις 16:30 η Στουτγκάρδη φιλοξενεί τη Χάιντενχαϊμ, στις 18:30 το Αμβούργο υποδέχεται τη Μάιντς και στις 20:30 η Γκλάντμπαχ παίζει με τη Φράιμπουργκ στο Borussia-Park.

 

Tο πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (03/10)

Χόφενχαϊμ-Κολωνία (21:30)

Σάββατο (04/10)

Μπάγερ Λεβερκούζεν-Ουνιόν Βερολίνου (16:30)

Μπορούσια Ντόρτμουντ-Λειψία (16:30)

Βέρντερ Βρέμης-Ζανκτ Πάουλι (16:30)

Άουγκσμπουργκ-Βόλφσμπουργκ (16:30)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Μπάγερν Μονάχου (19:30)

Κυριακή (05/10)

Στουτγκάρδη-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Αμβούργο-Μάιντς (18:30)

Γκλάντμπαχ-Φράιμπουργκ (20:30)

 

sportfm.gr

 

Διαβαστε ακομη