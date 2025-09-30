Κογουάι Λέοναρντ: «Καμία παρατυπία στο συμβόλαιό μου»

Το σκάνδαλο που προέκυψε μετά από δημοσίευμα πως ο Κογουάι Λέοναρντ έλαβε 28 εκατ. δολάρια… κάτω από το τραπέζι, μέσω εταιρείας συμφερόντων του ιδιοκτήτη των Κλίπερς, προκειμένου να παρακάμψουν τους περιορισμούς του salary cap, ήταν κεντρικό θέμα συζήτησης στη media day της ομάδας.

Ο δις πρωταθλητής του ΝΒΑ διακήρυξε την αθωότητά του για την υπόθεση που ερευνάται ήδη από τη λίγκα. «Δεν διαβάζω τίτλους ή ασχολούμαι με θεωρίες συνωμοσίας. Το ΝΒΑ θα κάνει τη δουλειά του. Δεν υπάρχει καμία παρατυπία από την πλευρά μας για το συμβόλαιό μου. Οι έρευνες είναι ευπρόσδεκτες και δεν πρόκειται να αποπροσανατολίσουν, ούτε εμένα, ούτε την υπόλοιπη ομάδα», τόνισε ο 34χρονος σούπερ σταρ.

Πηγή: sport-fm.gr