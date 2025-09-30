ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κογουάι Λέοναρντ: «Καμία παρατυπία στο συμβόλαιό μου»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κογουάι Λέοναρντ: «Καμία παρατυπία στο συμβόλαιό μου»

Το σκάνδαλο που προέκυψε μετά από δημοσίευμα πως ο Κογουάι Λέοναρντ έλαβε 28 εκατ. δολάρια… κάτω από το τραπέζι, μέσω εταιρείας συμφερόντων του ιδιοκτήτη των Κλίπερς, προκειμένου να παρακάμψουν τους περιορισμούς του salary cap, ήταν κεντρικό θέμα συζήτησης στη media day της ομάδας.

Ο δις πρωταθλητής του ΝΒΑ διακήρυξε την αθωότητά του για την υπόθεση που ερευνάται ήδη από τη λίγκα. «Δεν διαβάζω τίτλους ή ασχολούμαι με θεωρίες συνωμοσίας. Το ΝΒΑ θα κάνει τη δουλειά του. Δεν υπάρχει καμία παρατυπία από την πλευρά μας για το συμβόλαιό μου. Οι έρευνες είναι ευπρόσδεκτες και δεν πρόκειται να αποπροσανατολίσουν, ούτε εμένα, ούτε την υπόλοιπη ομάδα», τόνισε ο 34χρονος σούπερ σταρ.

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

NBAΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι οπαδοί της Γαλατάσαραϊ κράτησαν ξύπνιους τους παίκτες της Λίβερπουλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καμίνι» το ΓΣΠ με Μάιντς!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Δεν βλέπω τη Λίβερπουλ, δεν ξέρω καν τι ώρα αρχίζουν τα παιχνίδια»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ευκαιρία του, η ευκαιρία της ΑΕΛ...

ΑΕΛ

|

Category image

Ημέρα της έδρας στην πρεμιέρα του Πρωταθλήματος Νέων Β' Κατηγορίας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Πέντε ομάδες στους έξι βαθμούς (Νέοι Γ' Κατηγορίας)

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Μαγκιά του!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Οι πεντάρες του τρέλαναν για τα καλά!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Κάρικ είναι έτοιμος να αναλάβει χρέη… πυροσβέστη, εάν απολυθεί ο Αμορίμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πικρή, αλλά είναι η αλήθεια

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ήττα για την Κ19 της Πάφου από την Μπάγερν

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παίρνει Βίκτορ Κοβαλένκο ο Άρης!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ανακοινώνεται ο Ζαχαρίου!

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ανακοίνωσε Ανθίμου η Νέα Σαλαμίνα

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Σλούκας: «Ο Παναθηναϊκός θα παλέψει να στεφθεί πρωταθλητής στο τέλος της σεζόν»

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη