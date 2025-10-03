Η επιπολαιότητα έφερε τρομάρα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το ντεμπούτο Ούγκο Μαρτίνς στον πάγκο της ΑΕΛ συνοδεύτηκε με μπόλικο άγχος αφού η πρόκριση στους 16 του κυπέλλου επί του Εθνικού Λατσιών ήρθε στην παράταση.

Δεν ήταν τραγική, κάθε άλλο, έδειξε διάθεση αλλά ήταν επιπόλαια. Και το καταδεικνύει το γεγονός ότι είχε 26 τελικές (11 στον στόχο) και σκόραρε στο 85ο λεπτό, ισοφαρίζοντας μάλιστα αφού είχε βρεθεί πίσω στο σκορ. Δεν αξιοποίησε τις στατικές της φάσεις και τα 26 (!) κόρνερ που κέρδισε, κάτι που πρέπει να δουλέψει αρκετά ο Πορτογάλος τεχνικός. Τέλος καλό, όλα καλά, λένε στη λεμεσιανή ομάδα και, μέσα από αυτή την… τρομάρα που είχε ευχάριστο τέλος, καλείται να αντλήσει αυτοπεποίθηση για να κάνει την αντεπίθεσή της και στο πρωτάθλημα. Αρχής γενομένης από τον εντός έδρας αγώνα με την Ανόρθωση το προσεχές Σάββατο (20:00). Για να μπορέσει να καλύψει το χαμένο έδαφος, πρέπει να αξιοποιήσει την έδρα της, κάτι που ώς τώρα έκανε μόλις μία φορά (με Ολυμπιακό) και δεν το έπραξε με Εθνικό (ισοπαλία) και Ακρίτα (ήττα).

Στο αγωνιστικό κομμάτι, δεν υπολογίζεται ο Σόκε λόγω τραυματισμού.

