ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Δένει» Ίσκο μέχρι το 2028 η Μπέτις

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Δένει» Ίσκο μέχρι το 2028 η Μπέτις

Ρεπορτάζ στην Ισπανία αναφέρει ότι η Μπέτις έχει προτείνει νέο συμβόλαιο συνεργασίας ενός επιπλέον έτους στον Ίσκο, με το υπάρχον να λήγει το 2027, που αναμένεται να αποδεχτεί.

Να «δέσει» τον Ίσκο θέλει η Μπέτις και ήδη έχει κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. 

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ρεπορτάζ της εφημερίδας «Estadio Deportivo», σύμφωνα με το οποίο η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Europa League έχει προτείνει στον Ισπανό άσο νέο συμβόλαιο με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2028! 

Θυμίζουμε ότι ο Ίσκο εντάχθηκε στο ρόστερ της Μπέτις το καλοκαίρι του 2023 και έκτοτε μετράει 57 συμμετοχές με 17 γκολ και 13 ασίστ σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις με την φανέλα της ομάδας της Ανδαλουσίας. 

Μάλιστα, το καλοκαίρι υπήρξε ενδιαφέρον από την Λιντς και την Έβερτον, καθώς και από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, ο 33χρονος εξτρέμ ξεκαθάρισε την πρόθεσή του να παραμείνει στη Μπέτις.

 

sportfm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Ήταν τιμή μας να φιλοξενήσουμε την Μπάγερν – Αυτές οι στιγμές τιμούν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Δένει» Ίσκο μέχρι το 2028 η Μπέτις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Bundesliga - 6η αγωνιστική: Δύσκολη αποστολή για Μπάγερν, ντέρμπι Ντόρτμουντ-Λειψία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η επιπολαιότητα έφερε τρομάρα

ΑΕΛ

|

Category image

Αρτέτα: «Δεν ανησυχώ για τον Γκιόκερες»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η κλήση της Εθνικής Ανδρών για τους αγώνες με Βοσνία Ερζεγοβίνη και Σαν Μαρίνο

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Δύο μήνες εκτός ο Άλισον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μάρκου: «Ελπίζουμε σε διακανονισμό με CAS, 1-2 περιστατικά με ίωση στα αποδυτήρια»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σπιλέφσκι για Άρη: «Ο σύλλογος της καρδιάς μου» – Ευχές για τα 95 χρόνια ιστορίας

ΑΡΗΣ

|

Category image

Serie A-7η αγωνιστική: Ξεχωρίζει το ντέρμπι Γιουβέντους-Μίλαν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Χρόνια Πολλά Άρη!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο πιο μικρός στα ευρωπαϊκά σαλόνια είναι Κύπριος και λέγεται Γερασίμου

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Pre Game party η ΑΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μένει στην Νιούκαστλ μέχρι το 2027 ο Τρίπιερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λεβέντης: «Διορθώσαμε το λάθος με Τραμετσάνι φέρνοντας τον Μαρτίνς»

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη