«Δένει» Ίσκο μέχρι το 2028 η Μπέτις

Να «δέσει» τον Ίσκο θέλει η Μπέτις και ήδη έχει κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.



Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ρεπορτάζ της εφημερίδας «Estadio Deportivo», σύμφωνα με το οποίο η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Europa League έχει προτείνει στον Ισπανό άσο νέο συμβόλαιο με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2028!



Θυμίζουμε ότι ο Ίσκο εντάχθηκε στο ρόστερ της Μπέτις το καλοκαίρι του 2023 και έκτοτε μετράει 57 συμμετοχές με 17 γκολ και 13 ασίστ σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις με την φανέλα της ομάδας της Ανδαλουσίας.



Μάλιστα, το καλοκαίρι υπήρξε ενδιαφέρον από την Λιντς και την Έβερτον, καθώς και από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, ο 33χρονος εξτρέμ ξεκαθάρισε την πρόθεσή του να παραμείνει στη Μπέτις.





sportfm.gr