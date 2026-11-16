Ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί στην Κύπρο κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, το βράδυ της Τρίτης (17/11, 19:00) και για τη 12η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ενώ τρεις μέρες αργότερα θα ακολουθήσει η αναμέτρησή του με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη «Sunel Arena»!

Οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν για τη Λεμεσό χωρίς τον Κόντσαρ, ο οποίος έχει ζητήσει να αποχωρήσει από την ομάδα επειδή δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί, ενώ εκτός αγωνιστικής δράσης παραμένουν οι τραυματίες Μοντέρο, Μιλουτίνοφ, αλλά και ο Ντόρσεϊ, ο οποίος επέστρεψε μετά από την τιμωρία που του είχε επιβληθεί για το πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε, χωρίς όμως να είναι ακόμα έτοιμος να αγωνιστεί.

Παράλληλα, στην Κύπρο δεν θα ταξιδέψουν ούτε οι Πάπας, Καραγιαννίδης, με τους Τζόουνς και Ντάνστον να είναι εκείνοι που θα πάρουν τη θέση τους στη δωδεκάδα των πρωταθλητών Ευρώπης.