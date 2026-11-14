Ο Ολιβερ θα «σφυρίξει» στον αγώνα Ελλάδα-Σερβία

Η αρμόδια επιτροπή της UEFA όρισε έναν από τους κορυφαίους διαιτητές του πλανήτη για να διευθύνει την αναμέτρηση της εθνικής Ελλάδας με την Σερβία, που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Δευτέρα (16/11, 21:45) στο «Πανθεσσαλικό» του Βόλου, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Α του Nations League.

Ο λόγος για τον Αγγλο Elite διαιτητή, Μάικλ Όλιβερ, ο οποίος θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Στιούαρτ Μπερτ και Τζέιμς Μέινγουερινγκ, ενώ 4ος διαιτητής θα είναι ο Άντριου Μάντλεϊ και VAR ο Στιούαρτ Άτγουελ.

Ο Ολιβερ έχει «σφυρίξει» δύο φορές σε αγώνες της Ελλάδας και συγκεκριμένα στις 7 Σεπτεμβρίου του 2023 (σ.σ. ήττα με 3-0 από την Ολλανδία για τα προκριματικά του Euro 2024) και στις 12 Οκτωβρίου 2025 (σ.σ. ήττα με 3-1 από την Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026).