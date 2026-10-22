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ΒΙΝΤΕΟ: Η ανθρώπινη πλευρά του ποδοσφαίρου - Καρμιώτισσα και Σύνδεσμος «Ένα Όνειρο, Μία Ευχή» ενώνουν δυνάμεις

ΓΗΠΕΔΟ

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Διαφορετικό το νέο podcast του «ΓΗΠΕΔΟΥ» που ναι μεν αφορά το ποδόσφαιρο αλλά για το πως μέσω αυτού, μπορούν να βοηθηθούν άτομα που χρειάζονται τη βοήθειά μας.

Η Καρμιώτισσα και ο Σύνδεσμος «Ένα Όνειρο Μία Ευχή» έχουν ενώσει εδώ και λίγες μέρες τις δυνάμεις τους.

Έχουν προχωρήσει σε μία πρωτοβουλία που σίγουρα αξίζει τεράστιας προβολής και με αυτό το θέμα ασχολήθηκε το podcast του «After Derby», με τον Χριστόφορο Χριστοφή.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου «Ένα Όνειρο Μια Ευχή», Γιώργος Πενηνταέξ και ο αναπληρωτής πρόεδρος της Καρμιώτισσας Μαρίνος Αριστέλους αναφέρονται στην αξιέπαινη πρωτοβουλία και τις δράσεις που ξεκινούν σύντομα, με σκοπό την πραγματοποίηση παιδικών ευχών, σε άτομα που την έχουν ανάγκη και περνάνε μία δύσκολη δοκιμασία.

Μία πρωτοβουλία που μας θυμίζει πως δεν χάνεται η ανθρωπιά και πως όσοι μπορούν, ας βάλουν το λιθαράκι τους.

Κατηγορίες

After Derby

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