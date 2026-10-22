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ΦΩΤΟ: Αυτά βρήκαν στα σπίτια των συλληφθέντων - 931.463 ευρώ το συνολικό ποσό

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοίνωση από την ΕΛ.ΑΣ

Η Ελληνική Αστυνομία μετά την παρουσία των έξι συλληφθέντων σε εισαγγελέα και ανακριτή ώστε να τους απαγγελθούν κατηγορίες στην υπόθεση στημένων αγώνων και να λάβουν προθεσμία για την απολογία τους, προχώρησε σε αναλυτική αναφορά των όσων συνέβησαν με τις συλλήψεις και όσα κατασχέθηκαν έπειτα από τις έρευνες.

Αναλυτικά:

Συνελήφθησαν -6- άτομα για διερευνώμενη υπόθεση παρέμβασης στην εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνων καλαθοσφαίρισης

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, -931.463- ευρώ, -14- κινητά τηλέφωνα, -3- μπλούζες ομάδας, -3- αναμνηστικά ομάδων, -2- άλμπουμ παικτών, φορητοί υπολογιστές και ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα USB

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν -6- ημεδαποί, δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, για υπόθεση που αφορά φερόμενες αθέμιτες παρεμβάσεις στην εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνων καλαθοσφαίρισης.

Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Ερευνών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε, κατά τις πρωινές και απογευματινές ώρες χθες, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, της Αχαΐας και της Κατερίνης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -5- ημεδαποί, ενώ ακόμη ένας προσήλθε αυτοβούλως στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπιση Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, όπου και συνελήφθη.

Τα εντάλματα σύλληψης αφορούσαν -κατά περίπτωση- αδικήματα σχετικά με την απαίτηση ή αποδοχή δώρων ή άλλων ωφελημάτων ή οποιαδήποτε άλλης παροχής ή υπόσχεσης αυτών, την παράδοση, υπόσχεση σε διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον αθλητή, τον διαιτητή, το σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., δώρων, ωφελημάτων ή άλλων οποιωνδήποτε παροχών, καθώς και η παρέμβαση με αθέμιτες ενέργειες, με σκοπό τον επηρεασμό της εξέλιξης, της μορφής ή του αποτελέσματος ομαδικού αγώνα (καλαθοσφαίρισης), άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας, εφόσον οι αγώνες συνδέονται με στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-931.463- ευρώ,

-14- κινητά τηλέφωνα,

-6- φορητοί υπολογιστές (laptop)

-22- αποθηκευτικά μέσα USB,

-2- ηλεκτρονικές ταμπλέτες (tablet),

-2- κάρτες μνήμης SD,

κάρτα μνήμης (memory card), σκληρός δίσκος, σημειωματάριο

-3- μπλούζες ομάδας, -3- αναμνηστικά ομάδων,

-2- άλμπουμ παικτών και χαρτονομίσματα διαφόρων χωρών.

sport-fm.gr

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