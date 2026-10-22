Mε τον αέρα του Ιτζχάκι

Ένα νέο ξεκίνημα επιχειρείται στην Ανόρθωση μετά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Στην ομάδα της Αμμοχώστου ευελπιστούν ο ερχομός του Μπαράκ Ιτζχάκι να την βάλει σε μία νέα τροχιά και να σταματήσει την αγωνιστική κατρακύλα. Οι πέντε ήττες στους πρώτους έξι αγώνες είναι ένας απολογισμός αντίθετος από τους στόχους της «Κυρίας».

Ο Ισραηλινός τεχνικός, έχοντας πιάσει δουλειά από το απόγευμα της Τρίτης (20/10), λίγες ώρες μετά την υπογραφή των συμβολαίων, καλείται αρχικά να κερδίσει την εμπιστοσύνη των παικτών και να αναπτύξει μία καλή χημεία, ώστε αυτό να βγει και εντός αγωνιστικού χώρου. Σίγουρα κάθε αλλαγή χρειάζεται χρόνο, με την Ανόρθωση, όμως, να έχει άμεση ανάγκη τους βαθμούς.

Το ιδανικότερο είναι να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς στα τρία παιχνίδια που ακολουθούν πριν από τη διακοπή, με Ομόνοια Αραδίππου (εντός, 24/10), Άρη (εκτός, 01/11) και Ομόνοια (εντός, 08/11).