Συναγερμός για τον τραυματισμό του Σάκα

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, δήλωσε ότι ανησυχεί για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του Μπουκάγιο Σάκα στον τετρακέφαλο, αφότου ο διεθνής εξτρέμ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στο 10ο λεπτό της χθεσινής ισοπαλίας με 2-2 απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου για το Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο 25χρονος έπιασε τον αριστερό του μηρό αφού έπεσε προσπαθώντας να κάνει μια πάσα και αντικαταστάθηκε από τον Εμπερέτσι Έζε.

«Όταν ένας παίκτης πρέπει να αποχωρήσει με οξύ πόνο, ποτέ δεν είναι καλά νέα. Πρέπει να περιμένουμε και να δούμε», δήλωσε ο Αρτέτα στο TNT Sports.

«Δεν δείχνει καθόλου καλά, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε».

Ο Σάκα είχε χάσει επτά παιχνίδια την περασμένη σεζόν λόγω ενός προβλήματος στον Αχίλλειο τένοντα και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον οπίσθιο μηριαίο τον Δεκέμβριο του 2024, που τον κράτησε εκτός δράσης για περισσότερους από τρεις μήνες.

Η Άρσεναλ δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει ακόμη έναν εξτρέμ, μετά τον τραυματισμό του Χρήστου Τζόλη στον οπίσθιο μηριαίο κατά την διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα.