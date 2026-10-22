ΚΟΑ: Αναμένονται στοιχεία από τη ΣΚΟΚ και τους σκοπευτές για την αποχώρηση από τον τελικό

Στοιχεία από τη Σκοπευτική Ομοσπονδία Κύπρου (ΣΚΟΚ) και τους αθλητές που αποχώρησαν από τον τελικό του ομαδικού Σκιτ Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής Πήλινου Στόχου στη Μαλακάσα αναμένει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ), προκειμένου να ολοκληρώσει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτό δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος του Οργανισμού, Γιάννης Ιωάννου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού (ΕΔΠΑ), Στέφανος Σκορδής, ανέφερε ότι, με βάση τη νομοθεσία και τα δεδομένα που είναι γνωστά μέχρι στιγμής, το θέμα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Παράλληλα, χαρακτήρισε εξαιρετική τη συνεργασία της ΕΔΠΑ με τον ΚΟΑ.

Οι δύο αξιωματούχοι σχολίασαν επίσης την αντιπαράθεση που ακολούθησε επιστολή του αντιπροέδρου της ΕΔΠΑ, Ευθύμιου Ευθυμίου, προς τον ΚΟΑ, στην οποία γίνεται αναφορά σε «χαφιέδες» εντός του Οργανισμού.

Ο κ. Ιωάννου είπε ότι την περασμένη εβδομάδα συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου του ΚΟΑ και απέστειλε επιστολή στη ΣΚΟΚ, ζητώντας ενημέρωση για τα γεγονότα, το φύλλο αγώνα και τη διαδικασία που έχει αρχίσει η Διεθνής Ομοσπονδία Αθλητικής Σκοποβολής (ISSF) για το περιστατικό.

Ο ΚΟΑ κάλεσε και την ΕΔΠΑ σε συνάντηση, στην οποία παρέστη ο αντιπρόεδρός της, Ευθύμιος Ευθυμίου, προκειμένου να παρουσιάσει στοιχεία για τις καταγγελίες που είχε διατυπώσει σχετικά με την υπόθεση.

«Περιμένουμε τις απαντήσεις από τη ΣΚΟΚ και την άλλη εβδομάδα θα καλέσουμε και τους αθλητές, για να έχουμε και τη δική τους μαρτυρία. Στη συνέχεια θα λάβουμε τις ανάλογες αποφάσεις και θα τοποθετηθούμε», δήλωσε ο πρόεδρος του ΚΟΑ. Πρόσθεσε ότι ο Οργανισμός διερευνά την υπόθεση και θα κοινοποιήσει τα αποτελέσματα όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εξηγώντας την πρόσκληση προς την ΕΔΠΑ, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι ο κ. Ευθυμίου είχε τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα και κλήθηκε να ενημερώσει τον ΚΟΑ και να παρουσιάσει στοιχεία που ενδεχομένως δεν ήταν γνωστά στον Οργανισμό.

Για την επιστολή στην οποία γίνεται λόγος για «χαφιέδες» στον ΚΟΑ, ο κ. Ιωάννου απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. «Εμείς απορρίπτουμε κατηγορηματικά ότι υπάρχουν χαφιέδες στον ΚΟΑ. Αν έχει καταγγελίες ο κύριος Ευθυμίου, τον καλούμε να μας πει ποιοι είναι οι χαφιέδες», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΚΟΑ χαρακτήρισε εξαιρετικές τις σχέσεις του Οργανισμού με την ΕΔΠΑ και ιδιαίτερα με τον πρόεδρό της. Επανέλαβε, ωστόσο, την έκκλησή του προς τον κ. Ευθυμίου να κατονομάσει όσους, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, εμπλέκονται.

Από την πλευρά του, ο κ. Σκορδής δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η ΕΔΠΑ δεν έχει αρμοδιότητα να εξετάσει τη συγκεκριμένη υπόθεση, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τα μέχρι στιγμής γνωστά γεγονότα.

Όπως είπε, στη συνάντηση με τον ΚΟΑ αποσαφηνίστηκαν οι αρμοδιότητες και η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι ο Οργανισμός είχε ήδη αρχίσει ενέργειες για τη διερεύνηση. Ο κ. Σκορδής χαρακτήρισε πολύ γρήγορη την αντίδραση του ΚΟΑ, σημειώνοντας ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη και η στάση της ISSF.

Η συνάντηση έγινε όταν η υπόθεση περιήλθε σε γνώση της ΕΔΠΑ, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και την αποσαφήνιση του φορέα που θα αναλάμβανε τη διερεύνηση. Ο κ. Σκορδής ανέφερε ότι καταγγέλλοντες κοινοποιούν συχνά τις καταγγελίες τους τόσο στην ΕΔΠΑ όσο και στον ΚΟΑ, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη συνεννόηση μεταξύ των δύο αρχών για να καθορίζεται ποια είναι αρμόδια να εξετάσει κάθε υπόθεση.

Αναφερόμενος στην αντιπαράθεση του κ. Ευθυμίου με τη ΣΚΟΚ και στην επιστολή με τις αναφορές σε «χαφιέδες», ο πρόεδρος της ΕΔΠΑ είπε ότι το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί εσωτερικά μεταξύ της Επιτροπής και του ΚΟΑ.

«Είναι θέμα της συνεργασίας των δύο φορέων, η οποία είναι εξαιρετική», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι, αν οι θέσεις του κ. Ευθυμίου μεταφέρθηκαν από τον ΚΟΑ στη ΣΚΟΚ, το ζήτημα θα διερευνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Κατέληξε λέγοντας ότι πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα, το οποίο, κατά την άποψή του, δεν θα πρέπει να απασχολήσει περαιτέρω τον δημόσιο διάλογο.

Στις 4 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σκοποβολής Πήλινου Στόχου στο Σκοπευτικό Συγκρότημα της Μαλακάσας στην Ελλάδα, η κυπριακή ομάδα αποχώρησε από τον τελικό του ομαδικού Σκιτ Ανδρών, όπου αντιμετώπιζε την Τσεχία, διαμαρτυρόμενη για διαιτητική απόφαση. Την ομάδα αποτελούσαν οι Γιώργος Αχιλλέως, Δημήτρης Κωνσταντίνου και Σωτήρης Αντωνίου.

Ο ΚΟΑ ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι θα διερευνήσει το περιστατικό μέσω της Επιτροπής Ελέγχου. Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις και ανταλλαγή επιστολών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Πηγή: ΚΥΠΕ