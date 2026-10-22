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Ορισμοί διαιτητών: Ξένα… μάτια σε Λεμεσό και Λάρνακα

ΓΗΠΕΔΟ

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Ενημέρωση από την ΚΟΠ για τους αγώνες της 7ης αγωνιστικής

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 7ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν στις 24, 25 και 26 Οκτωβρίου.

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου

18:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Krasava Ε.Ν.Υ

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας

4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Στυλιανού Μάριος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου Ομόνοια Αραδίππου

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης

Κυριακή, 25 Οκτωβρίου

17:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – Απόλλων Λεμεσού

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος

4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης

VAR: Φωτίου Κωνσταντίνος

AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

18:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας - ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

19:00 ΑΕΛ Λεμεσού Άρης Λεμεσού

Στάδιο: Άλφαμεγα

Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος

4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος

VAR: Stefan Ebner

AVAR: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου

18:00 Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου – Πάφος F.C.

Στάδιο: Αμμόχωστος – Επιστροφή

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία

4ος Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος

VAR: Σολωμού Δημήτρης

AVAR: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ομόνοια Λευκωσίας

Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

VAR: Stefan Ebner

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος

 

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