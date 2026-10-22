Ορισμοί διαιτητών: Ξένα… μάτια σε Λεμεσό και Λάρνακα
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ενημέρωση από την ΚΟΠ για τους αγώνες της 7ης αγωνιστικής
Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοινώνει τους διαιτητές των αγώνων της 7ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan που θα γίνουν στις 24, 25 και 26 Οκτωβρίου.
Σάββατο, 24 Οκτωβρίου
18:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Krasava Ε.Ν.Υ
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγγελίδης Σάββας
4ος Διαιτητής: Κουσιάππας Σίμος
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Στυλιανού Μάριος
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας
19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – Ομόνοια Αραδίππου
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης
4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Γερασίμου Παναγιώτης
Κυριακή, 25 Οκτωβρίου
17:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – Απόλλων Λεμεσού
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος
4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης
VAR: Φωτίου Κωνσταντίνος
AVAR: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας
18:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας - ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
AVAR: Ευαγόρου Ευαγόρας
Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης
19:00 ΑΕΛ Λεμεσού – Άρης Λεμεσού
Στάδιο: Άλφαμεγα
Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Πολύδωρος
4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος
VAR: Stefan Ebner
AVAR: Κωνσταντινίδης Αντώνης
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος
Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου
18:00 Νέα Σαλαμίνα Αμμοχώστου – Πάφος F.C.
Στάδιο: Αμμόχωστος – Επιστροφή
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χριστοδούλου Μαρία
4ος Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος
VAR: Σολωμού Δημήτρης
AVAR: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ομόνοια Λευκωσίας
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.
4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης
VAR: Stefan Ebner
AVAR: Αναστασίου Στέφανος
Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος