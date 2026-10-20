Έδιωξε τον προπονητή, αλλά δεν χαρίζεται στους παίκτες ο Μαραγκός

Γυρίζουν σελίδα στην Ανόρθωση μετά την απόφαση για λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Νέστορ Ελ Μαέστρο και εν αναμονή της έναρξης της συνεργασίας με τον Μπάρακ Ιτζχάκι, ο οποίος έφθασε στην Κύπρο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Πέραν όμως του θέματος με τον προπονητή, ο πρόεδρος της «Κυρίας» Χρίστος Μαραγκός θέλησε να περάσει ξεκάθαρο μήνυμα και προς τους παίκτες.

Όπως βγαίνει από τα ενδότερα της ομάδας της Αμμοχώστου ο διοικητικός ηγέτης της Ανόρθωσης βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης (20/10) στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και έφερε τους παίκτες προ των ευθυνών τους.

Ο Χρίστος Μαραγκός φέρεται να τους τόνισε ότι περνούν από αξιολόγηση και δεν θα πρέπει να θεωρούν δεδομένη τη θέση τους στο ρόστερ της ομάδας.