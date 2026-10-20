Έδιωξε τον προπονητή, αλλά δεν χαρίζεται στους παίκτες ο Μαραγκός
ΓΗΠΕΔΟ
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Το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Ανόρθωσης στους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Αμμοχώστου
Γυρίζουν σελίδα στην Ανόρθωση μετά την απόφαση για λύση της συνεργασίας με τον προπονητή Νέστορ Ελ Μαέστρο και εν αναμονή της έναρξης της συνεργασίας με τον Μπάρακ Ιτζχάκι, ο οποίος έφθασε στην Κύπρο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Πέραν όμως του θέματος με τον προπονητή, ο πρόεδρος της «Κυρίας» Χρίστος Μαραγκός θέλησε να περάσει ξεκάθαρο μήνυμα και προς τους παίκτες.
Όπως βγαίνει από τα ενδότερα της ομάδας της Αμμοχώστου ο διοικητικός ηγέτης της Ανόρθωσης βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης (20/10) στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και έφερε τους παίκτες προ των ευθυνών τους.
Ο Χρίστος Μαραγκός φέρεται να τους τόνισε ότι περνούν από αξιολόγηση και δεν θα πρέπει να θεωρούν δεδομένη τη θέση τους στο ρόστερ της ομάδας.