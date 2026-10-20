Ένα χάλκινο και μία 4η θέση για την Κύπρο στη Βουλγαρία
ΓΗΠΕΔΟ
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Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής Νέων, στο Πλέβεν της Βουλγαρίας
Με ένα χάλκινο μετάλλιο και μια τέταρτη θέση στο Ομαδικό, επέστρεψε η Κυπριακή αποστολή από το Πλέβεν της Βουλγαρίας, όπου διεξήχθη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής Νέων.
Το χάλκινο μετάλλιο εξασφάλισε η ομάδα ΣΚΗΤ με τους Ανδρέα Μιχαήλ και Σωτηρούλα Χρίστου, οι οποίοι στον τελικό για το χάλκινο μετάλλιο κέρδισαν την Τουρκία με 2-1.
Στο ΤΡΑΠ η ομάδα μας, αποτελούμενη από τους Ανδρέα Γερμανό και Χαρά Μελή, προκρίθηκε και πάλι στον τελικό για τη διεκδίκηση του χάλκινου μεταλλίου, αλλά έχασε από τη Σλοβακία με 2-1 και κατέλαβε την τέταρτη θέση.