Ένα χάλκινο και μία 4η θέση για την Κύπρο στη Βουλγαρία

Με ένα χάλκινο μετάλλιο και μια τέταρτη θέση στο Ομαδικό, επέστρεψε η Κυπριακή αποστολή από το Πλέβεν της Βουλγαρίας, όπου διεξήχθη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκοποβολής Νέων.

Το χάλκινο μετάλλιο εξασφάλισε η ομάδα ΣΚΗΤ με τους Ανδρέα Μιχαήλ και Σωτηρούλα Χρίστου, οι οποίοι στον τελικό για το χάλκινο μετάλλιο κέρδισαν την Τουρκία με 2-1.

Στο ΤΡΑΠ η ομάδα μας, αποτελούμενη από τους Ανδρέα Γερμανό και Χαρά Μελή, προκρίθηκε και πάλι στον τελικό για τη διεκδίκηση του χάλκινου μεταλλίου, αλλά έχασε από τη Σλοβακία με 2-1 και κατέλαβε την τέταρτη θέση.