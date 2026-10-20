Radisson Hotels Μαραθώνιος Λάρνακας: Με νέα διαδρομή και περισσότερους από 14.000 δρομείς

Με νέα ονομασία, ανανεωμένη μαραθώνια διαδρομή και περισσότερους από 14.000 δρομείς από 85 χώρες, επιστρέφει την Κυριακή 15 Νοεμβρίου ο Radisson Hotels Μαραθώνιος Λάρνακας.

Η Λάρνακα προετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες δρομείς και επισκέπτες, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή δυναμική του θεσμού. Με περισσότερες από 1.000 συμμετοχές στη μαραθώνια διαδρομή, η φετινή διοργάνωση ενισχύει παράλληλα την προβολή της πόλης ως προορισμού αθλητικού τουρισμού.

Οι σημαντικές αλλαγές και δράσεις παρουσιάστηκαν σε δημοσιογραφική διάσκεψη την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, στο Radisson Blu Hotel Larnaca, παρουσία διοργανωτών, χορηγών, συνεργατών και εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Η νέα ονομασία, Radisson Hotels Μαραθώνιος Λάρνακας, σηματοδοτεί τη διεύρυνση της συνεργασίας με τα Radisson Hotels. Στο Radisson Blu Hotel Larnaca, που στηρίζει τη διοργάνωση από το 2017, προστίθεται πλέον και το Radisson Beach Resort Larnaca, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του θεσμού.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, υπογράμμισε τη συμβολή του Μαραθωνίου στη διεθνή προβολή της πόλης και στην καθιέρωσή της στον χάρτη των μεγάλων αθλητικών γεγονότων.

Από την πλευρά του, ο Group Operations Manager της Sunnyseeker Hotels, Μάκης Νικολάου, εκπροσωπώντας τα Radisson Hotels, δήλωσε: «Η στήριξη της διοργάνωσης αποτελεί έμπρακτη δέσμευσή μας στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής μας Ευθύνης και της επιθυμίας μας για ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας».

Για την εξέλιξη της διοργάνωσης μίλησε ο ιδρυτής του Radisson Hotels Larnaka Marathon, Κωνσταντίνος Ντάλτας, κάνοντας αναδρομή στα πρώτα βήματα του Μαραθωνίου το 2017. Αναφέρθηκε επίσης στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει φέτος, με σταθερό όραμα την ανάδειξη της Λάρνακας και την ένωση ανθρώπων μέσα από τον αθλητισμό.

Ξεχωριστή στιγμή θα αποτελέσει η άφιξη της Φλόγας του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας στη Λάρνακα, στις 13 Νοεμβρίου, μεταφέροντας τις διαχρονικές αξίες του μαραθώνιου δρόμου.

Η προσβασιμότητα και η ισότιμη συμμετοχή παραμένουν στο επίκεντρο της διοργάνωσης. VIP Athlete Ambassador αναλαμβάνει η Παραολυμπιονίκης στην ξιφασκία Κέλλυ Λουφάκη, ενώ η Stoiximan ενισχύει το μήνυμα της συμπερίληψης μέσα από την ομάδα Stoiximan Wheels of Change, σε συνεργασία με την AbleBook και το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης «Υπάρχω». Στη Λάρνακα θα βρεθεί επίσης ο χρυσός Ολυμπιονίκης της ενόργανης γυμναστικής Λευτέρης Πετρούνιας, στο πλευρό της Stoiximan.

Στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς, ο Μαραθώνιος στηρίζει φέτος τον Σύνδεσμο «Μωρά Θαύματα» ως επίσημο φιλανθρωπικό οργανισμό. Η Πρόεδρος του Συνδέσμου, Έλενα Μεγαλέμου Τριανταφυλλίδη, ανέφερε: «Ο Μαραθώνιος συμβολίζει την αντοχή, την επιμονή και τη δύναμη να συνεχίζεις, ακόμη και όταν η διαδρομή είναι δύσκολη. Αυτές ακριβώς είναι οι αξίες που χαρακτηρίζουν και τον καθημερινό αγώνα των πρόωρων μωρών και των οικογενειών τους. Κάθε μικρό τους βήμα είναι μια μεγάλη νίκη».

Σε μια συμβολική κίνηση, οι διοργανωτές επέλεξαν να διαθέσουν στον Σύνδεσμο το ποσό που προοριζόταν για αναμνηστικά δώρα στους προσκεκλημένους της δημοσιογραφικής διάσκεψης.

Στον πυλώνα της βιωσιμότητας, συνεχίζεται η περιβαλλοντική πρωτοβουλία Green Strides, με τη στήριξη της Bioland Energy Group και προγραμματισμένες δράσεις καθαρισμού παραλίας και ανακύκλωσης, με τη συμμετοχή δρομέων, εθελοντών και επισκεπτών.

Στο πρόγραμμα επιστρέφει και ο McDonald’s Kids Race 1 χλμ., ο μεγαλύτερος παιδικός αγώνας δρόμου στην Κύπρο, με τη διαχρονική στήριξη της McDonald’s Κύπρου, προσφέροντας σε χιλιάδες παιδιά τη χαρά της συμμετοχής και του αθλητισμού.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του Radisson Hotels Μαραθωνίου Λάρνακας περιλαμβάνει τον Μαραθώνιο Δρόμο (42,195 χλμ.), τον Ημιμαραθώνιο (21,0975 χλμ.), τον Αγώνα Δρόμου 10 χλμ., τον Αγώνα Δρόμου 5 χλμ. και τον Εταιρικό Αγώνα 5 χλμ. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει ο McDonald’s Kids Race 1 χλμ., ο μεγαλύτερος παιδικός αγώνας δρόμου στην Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: https://larnakamarathon.com/