«Δεν έπρεπε να δώσουμε τον Μανδά δανεικό»

Στερνή μου γνώση... Βλέποντας τον Χρήστο Μανδά να κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις φέτος βοηθώντας την Λάτσιο να είναι πρωτοπόρος στην Serie A, ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου της Ρώμης, Άντζελο Μαριάνο Φαμπιάνι, παραδέχτηκε πως έκανε λάθος συναινώντας στην παραχώρηση του Έλληνα πορτιέρε με τη μορφή δανεισμού πέρσι στην Μπόρνμουθ.

«Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει πόσο κόστισε η απόκτησή του, τα ποσά και όλα αυτά... Κατά τη γνώμη μου, αυτός γεννήθηκε και μεγάλωσε... ήδη μεγάλος. Πέρυσι έκανα το λάθος να τον στείλω στο εξωτερικό, έπειτα από επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή και των εκπροσώπων του», τόνισε.

Ο 25χρονος άσος μετρά φέτος οκτώ εμφανίσεις με τους «λατσιάλι» έχοντας δεχτεί συνολικά έξι γκολ και κρατώντας την εστία του ανέπαφη σε τέσσερα παιχνίδια. Το τελευταίο clean sheet ήταν στη μεγάλη νίκη των Ρωμαίων επί της Γιουβέντους εκτός έδρας (0-3) την Κυριακή.

Πηγή: sport-fm.gr