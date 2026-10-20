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Έδωσαν τα χέρια Μαραγκός και Ιτζχάκι - «Γνωρίζει καλά το μέγεθος της Ανόρθωσης...»

ΓΗΠΕΔΟ

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Οριστικοποιήθηκε η συμφωνία με την Ανόρθωση και τον Ισραηλινό τεχνικό

Επίσημη μορφή πήρε η έναρξη της συνεργασίας της Ανόρθωσης με τον Μπαράκ Ιτζχάκι, με την ομάδα της Αμμοχώστου να ανακοινώνει τη συμφωνία, χωρίς να γίνεται λόγος στη χρονική διάρκεια. 

H ανακοίνωση:

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη σύναψη συνεργασίας με τον προπονητή Barak Itzhaki.

Ο 42χρονος Ισραηλινός τεχνικός επιστρέφει στον σύλλογο, καθώς τη σεζόν 2012-13 αγωνίστηκε στην ομάδα μας ως ποδοσφαιριστής. Γνωρίζει πολύ καλά το μέγεθος, την ιστορία και τις απαιτήσεις της Ανόρθωσης, τη δυναμική του κόσμου της αλλά και τη βαριά φανέλα του συλλόγου, στον οποίο άφησε όμορφες αναμνήσεις κατά την παρουσία του.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ανέλαβε ρόλο στο ποδοσφαιρικό τμήμα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, διατελώντας Head of Football Operations τη διετία 2021-2023, ενώ το 2021 κάθισε στον πάγκο της και ως υπηρεσιακός προπονητής.

Το ουσιαστικό του βήμα στην προπονητική έγινε τον Φεβρουάριο του 2024 με την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, όπου παρέμεινε μέχρι τον Ιούνιο του 2026 παρουσιάζοντας σημαντικό έργο. Αφού την οδήγησε στην 4η θέση τη σεζόν 2024-25, την επόμενη χρονιά κατέκτησε τη 2η θέση με 76 βαθμούς (μόλις τρεις πίσω από την πρωταθλήτρια) ενώ τον Οκτώβριο του 2025 πανηγύρισε και τον πρώτο του τίτλο ως προπονητής, κατακτώντας το Toto Cup με νίκη 2-1 επί της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η οικογένεια της Ανόρθωσης καλωσορίζει τον Barak Itzhaki και του εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο του.

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