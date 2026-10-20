Αναβολή στην αγωνιστική μετά τον εμπρησμό κατά διαιτητή

Μετά την υπόθεση εμπρησμού κατά του διαιτητή (διαβάστε ΕΔΩ) Γιώργου Παναγίδη, η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης (ΚΟΧ) αποφάσισε όπως αναβληθεί η πρεμιέρα των πρωταθλημάτων Ανδρών και Γυναικών που ήταν προγραμματισμένα να ξεκινήσουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης (ΚΟΧ) ανακοινώνει την αναβολή όλων των αγώνων της 1ης αγωνιστικής των Πρωταθλημάτων Α΄ Κατηγορίας Ανδρών και Γυναικών.

Η απόφαση λήφθηκε με τη σύμφωνη γνώμη και σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαιτητών Χειροσφαίρισης Κύπρου, με γνώμονα τη στήριξη και την προστασία των στελεχών της κυπριακής διαιτησίας, των παρατηρητών αγώνων και των μελών της γραμματείας.

Παράλληλα, η ΚΟΧ προχωρεί στη λήψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και στην υλοποίηση ειδικών δράσεων για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων βίας στον χώρο της χειροσφαίρισης.

Η ασφάλεια, ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια όλων όσοι υπηρετούν το άθλημα αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες της Ομοσπονδίας. Η χειροσφαίριση οφείλει να είναι ένας χώρος υγιούς ανταγωνισμού, αθλητικής παιδείας και αλληλοσεβασμού, όπου δεν υπάρχει θέση για τη βία, τις απειλές και τις συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Η ΚΟΧ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προάσπιση των αξιών του αθλητισμού και καλεί όλα τα σωματεία, τους αθλητές, τους προπονητές, τους παράγοντες και τους φιλάθλους να συμβάλουν έμπρακτα στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και πολιτισμένου αθλητικού περιβάλλοντος.

Ο σεβασμός είναι ευθύνη όλων. Η βία δεν έχει θέση στο άθλημά μας.