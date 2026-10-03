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Η Καρδίτσα «προσγείωσε» τον Άρη

ΓΗΠΕΔΟ

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Κορυφαίοι στο επίτευγμά της ήταν οι Τζέιβιερ Φράνσις (19 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 4 κοψίματα), Τζόρνταν ΜακΡέι (17 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ).

Έχοντας «καθαρότερο» μυαλό στην τέταρτη περίοδο, μετά από ένα συνολικά νευρικό και πολλών λαθών παιχνίδι (18-21), η Καρδίτσα κέρδισε σήμερα στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης», για την 1η αγωνιστική της Greek Basketball League, τον Αρη με 74-68.

Κορυφαίοι στο επίτευγμά της ήταν οι Τζέιβιερ Φράνσις (19 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 4 κοψίματα), Τζόρνταν ΜακΡέι (17 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ).

Πάλεψε περισσότερο για τους Θεσσαλονικείς ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Έρλ (25 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 12-20, 35-35, 57-55, 74-68

Επέβαλε το... θέλω του στο παρκέ, με την έναρξη του αγώνα, ο Άρης, έχοντας τον έλεγχο στη ρακέτα και βάζοντας την μπάλα στο καλάθι, κυρίως, με τους Ρόμπινσον-Έρλ, Μόργκαν. Στοιχεία που του έδωσαν προβάδισμα με +7 (3-10) στο 7’ και με +10 (12-22) στο 11’.

Με κινητήριο μοχλό τον ΜακΡέι, η Καρδίτσα «απάντησε» με επιμέρους σερί 15-3 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 15’ με +2 (27-25). Οι Ρόμπινσον-Έρλ, Μοκόνα αποκατέστησαν την... τάξη για τους «κιτρινόμαυρους» (17’ 29-33, 18’ 31-35), ο Φράνσις, ωστόσο, είχε τον τελευταίο... λόγο στο τέλος της δεύτερης περιόδου. Ο Αμερικανός σέντερ με συνεχείς πόντους (δίποντο με κάρφωμα και 2/2 βολές), ισοφάρισε για τους Θεσσαλούς, διαμορφώνοντας το 35-35 του ημιχρόνου.

Στο 22’ με τρίποντη «βόμβα» του Τολιόπουλου (οι πρώτοι πόντοι του στο ματς), μετά από 1/2 βολές του Πετρόπουλου για τους γηπεδούχους, ο Άρης βρέθηκε στο 36-38. Ακολούθησαν λεπτά με τις ομάδες να εναλλάσσονται διαρκώς στο σκορ (42-39, 42-42, 42-44, 44-44, 47-44, 48-51).

Στο 28’ με τη... σφραγίδα του Τέρνερ (2/2 βολές, 1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο), η Καρδίτσα προηγήθηκε με +4 (55-51). Ο Λίντελ «απάντησε» για τους Θεσσαλονικείς (29’ 55-55) και ο ΜακΡέι έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στους γηπεδούχους , με 57-55, στην ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου.

Στην εκκίνηση του τέταρτου δεκαλέπτου ο Φράνσις έστειλε την Καρδίτσα στο +3 (62-59), με το ματς να βρίσκεται εκ νέου σε ισορροπία στο 33’ (63-63).

Η Καρδίτσα απέκτησε στο 37’ «αέρα» 7 πόντων (71-64) και στο 38’ βρέθηκε στο +8 (74-66), βάζοντας, ουσιαστικά, γερά θεμέλια για τη νίκη της.

Ο Άρης πίεσε, μείωσε στο 39’ σε 74-68, η προσπάθειά, όμως, έμεινε εκεί.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Αγραφιώτης, Θεονάς

Οι συνθέσεις:

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Τζάκσον 6 (1), Τέρνερ 11 (2), Σμιθ 8, Πετρόπουλος 7 (2), Οκόρο 3, ΜακΡέι 17 (1), Γκίκας, Φράνσις 19, Ρούμογλου 3 (1).

ΑΡΗΣ (Βασίλης Σπανούλης): Ρόμπινσον-Έρλ 25 (1), Ντιμιτρίεβιτς 3 (1), Μόργκαν 7 (1), Κ. Αντετοκούνμπο 2, Μοκόκα 6 (1), Μητρου-Λονγκ, Τολιόπουλος 5 (1), Λίντελ 14, Χαραλαμπόπουλος, Θ. Αντετοκούνμπο, Μπιρτς 6.

ΑΠΕ

 

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