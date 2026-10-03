Χαμός στην συνέντευξη Τύπου της Ιρλανδίας πριν το ματς με το Ισραήλ!

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιρλανδίας διέκοψε άμεσα τη συνέντευξη Τύπου του προπονητή Χάιμιρ Χάλγκριμσον, εν όψει της αναμέτρησης της Κυριακής (04/10, 21:45) για το Nations League με το Ισραήλ, μετά από κατηγορία Ισραηλινού δημοσιογράφου, την οποία χαρακτήρισε «αναληθή».

Κατά τη διάρκεια της νίκης της Ιρλανδίας με 3-0 επί του Ισραήλ στη Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας την περασμένη εβδομάδα, Ισραηλινοί φίλαθλοι κατηγορήθηκαν ότι απηύθυναν ρατσιστικά συνθήματα προς τον Ιρλανδό επιθετικό Άνταμ Άιντα. Η UEFA ανέφερε πως δεν μπορούσε να διερευνήσει τις καταγγελίες, καθώς δεν είχαν ακολουθηθεί τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα αναφοράς τη στιγμή του περιστατικού.

🚨 𝗡𝗘𝗪: CHAOS at Ireland’s press conference ahead of their match against Israel.



• The FAI stopped an Israeli journalist from asking Ireland manager Heimir Hallgrímsson about the flydubai hijack incident, insisting questions must be football related.



• An Israeli… pic.twitter.com/rUrupF4rdH — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 3, 2026

Ο συμπαίκτης του Άιντα, Τζέισον Μόλουνμπι, φέρεται να άκουσε τα συνθήματα και ενημέρωσε τους διαιτητές, ζητώντας τους να έχουν τον νου τους για τυχόν νέα περιστατικά κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ωστόσο, σύμφωνα με το «BBC Sport», οι άνθρωποι της FAI ενημερώθηκαν μετά το τέλος του αγώνα ότι δεν ακούστηκαν άλλα φερόμενα ρατσιστικά συνθήματα.

Ο Χάλγκριμσον βρέθηκε μπροστά στους εκπροσώπους των ΜΜΕ το απόγευμα του Σαββάτου (03/10), στο πλαίσιο των καθιερωμένων δηλώσεών του πριν από κάθε αγώνα. Ωστόσο, η FAI αναγκάστηκε να διακόψει πρόωρα το ζωντανό μέρος της συνέντευξης Τύπου.

Oι κατηγορίες για ρατσιστική επίθεση και τα... νεύρα

Καθώς η συνέντευξη Τύπου έφτανε προς το τέλος της, ένας Ισραηλινός δημοσιογράφος πήρε το μικρόφωνο και κατηγόρησε τους Ιρλανδούς ποδοσφαιριστές ότι απηύθυναν ρατσιστικό προσβλητικό σχόλιο προς παίκτες του Ισραήλ στην τελευταία μεταξύ τους αναμέτρηση για το Nations League.

«Αυτό είναι απολύτως αναληθές», απάντησε άμεσα εκπρόσωπος επικοινωνίας της FAI. «Αυτό είναι απολύτως αναληθές. Εντάξει, θα ολοκληρώσουμε εδώ τη συνέντευξη Τύπου». «Κάνω τη δουλειά μου, φίλε μου. Κάνω τη δουλειά μου», απάντησε ο δημοσιογράφος. «Δεν μπορείς να μου πάρεις το μικρόφωνο. Δεν μπορείς».

Όταν ο εκπρόσωπος της FAI τού είπε ότι «μεταδίδει ένα ψέμα», εκείνος απάντησε: «Δεν λένε ψέματα γι’ αυτό. Αυτό είπαν. Μην με αγγίζεις, φίλε». Στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου δεν βρισκόταν εκπρόσωπος της UEFA, ενώ παρόντες φαίνεται πως ήταν μόνο ο Χάλγκριμσον και δύο ακόμη αξιωματούχοι. Ένας από τους τελευταίους επιχείρησε, μάλιστα, να οδηγήσει τους Ιρλανδούς δημοσιογράφους σε ξεχωριστή αίθουσα.

Incredible scenes at Heimir Hallgrimsson's press conference this morning, which came to an abrupt end when it was disrupted by an Israeli journalist making bizarre and unfounded allegations against Irish players. pic.twitter.com/WsunljS1lE — Off The Ball (@offtheball) October 3, 2026

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Γκάβιν Κούνι, υπήρξαν «έντονες αντιπαραθέσεις» τόσο μέσα στην αίθουσα όσο και έξω από αυτή, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η ξεχωριστή συνέντευξη Τύπου των Ιρλανδών δημοσιογράφων, η οποία δεν μεταδιδόταν.

Νωρίτερα, ένας άλλος δημοσιογράφος αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν συγκυβερνήτης επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο αεροσκάφους της Flydubai, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς την πρωτεύουσα του Ισραήλ, το Τελ Αβίβ.

Ο Χάλγκριμσον ρωτήθηκε επίσης για τις καταγγελίες περί ρατσιστικής επίθεσης προς τον Άιντα. Εκπρόσωπος της FAI επιβεβαίωσε ότι η σχετική έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

athletiko.gr