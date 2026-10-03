Μπρούνο Φερνάντες: «Να μη διχαστεί η χώρα από το θέμα του Κριστιάνο Ρονάλντο»

Για το μέγα ζήτημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο που κοντεύει να «τινάξει» στον αέρα την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού ματς με τη Νορβηγία ο Μπρούνο Φερνάντες.

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπλεξε το εγκώμιο του «CR7», χαρακτηρίζοντάς τον σημαία για την χώρα αλλά και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως το εν λόγω φλέγον ζήτημα δεν πρέπει να διχάσει την χώρα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Δεν χρειάζεται να μιλήσω στους συμπαίκτες μου. Όλοι ξέρουμε πώς να διαχειριζόμαστε τις δικές μας καταστάσεις. Έχουμε μια κατάσταση στην εθνική ομάδα που δεν έχει καμία σχέση με τους παίκτες και νομίζω ότι ο πιο σημαντικός ρόλος που μπορούμε να παίξουμε είναι να φέρουμε αποτελέσματα στο γήπεδο.Όσον αφορά τον Κριστιάνο, είχα μια συζήτηση μαζί του και αυτό που του είπα είναι αυτό που επαναλαμβάνω εδώ: το πιο σημαντικό είναι ότι, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί, ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα πάψει ποτέ να είναι το μεγαλύτερο σύμβολο της εθνικής, του ποδοσφαίρου μας και της χώρας. Για όσα έχει κάνει όχι μόνο στην Πορτογαλία αλλά σε όλο τον κόσμο.Ο Κριστιάνο έχει μια θέση που του ανήκει όχι μόνο ανάμεσα στους καλύτερους όλων των εποχών, αλλά και στις καρδιές όλων των Πορτογάλων. Το πιο σημαντικό είναι να σταματήσουμε να διαιρούμε τα πράγματα. Δεν υπάρχουν κλίκες στην εθνική ομάδα. Είναι μία και θα παραμείνει έτσι, παρά τον θόρυβο που μπορεί να προέρχεται από έξω. Κάθε οργανισμός θα πρέπει να επιλύει τα προβλήματά του κεκλεισμένων των θυρών. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να λειτουργεί η Εθνική Ομάδα, και πιστεύω ότι θα το κάνει.

Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό θα έχει καλό τέλος, και για τις δύο πλευρές. Είμαστε εντελώς εκτός θέματος, γνωρίζουμε τι λέτε, τι βλέπουμε. Περάσαμε πολύ χρόνο στο σαλόνι των παικτών παίζοντας χαρτιά, είμαστε έξω από αυτή τη διαμάχη, αλλά αυτό που ζητώ είναι η χώρα να μην διχαστεί, να μην κάνει επιλογές, να σεβαστεί όλες τις πλευρές. Ο Κριστιάνο είναι και θα είναι το μεγαλύτερο είδωλο της εθνικής μας ομάδας, αξίζει τον σεβασμό όλων, ανεξάρτητα από το ποιος τον συμπαθεί περισσότερο ή λιγότερο».

sport-fm.gr