Βγάζει… σιγουριά ο Καπίνο

Το βαρύ 6-0 από τον ΑΠΟΕΛ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, αποτελεί τη μοναδική ήττα της ΑΕΛ ως τώρα αλλά που της… αμαύρωσε αρκετά στατιστικά στοιχεία. Παρόλα αυτά βρήκε τα πόδια της και προχώρησε και φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Στέφανος Καπίνο είναι από τους λόγους που η Λεμεσιανή ομάδα πραγματοποιεί το καλύτερο της ξεκίνημα στην πενταετία, βγάζοντας μία σιγουριά κάτω από τα δοκάρια.

Ο Ελλαδίτης τερματοφύλακας, ακόμη και στο βαρύ 6-0, προσπάθησε να σώσει την… κατάσταση αλλά ήταν αδύνατο. Από εκεί και πέρα, σε δύο παιχνίδια δεν δέχθηκε γκολ (με Ολυμπιακό και Πάφο) ενώ με τη Νέα Σαλαμίνα, είδε την εστία του να παραβιάζεται αλλά και πάλι απέτρεψε άλλα γκολ.

Για να κάνεις πρωταγωνιστική πορεία, η απόδοση του τερματοφύλακα παίζει μεγάλο ρόλο και για την ώρα στην ΑΕΛ υπάρχουν χαμόγελα για τον Καπίνο, ο οποίος ασφαλώς δεν χρειάζεται συστάσεις, έχοντας παίξει σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.