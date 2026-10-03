Τεσσάρα στην Krasava E.N.Y ο ΑΠΟΕΛ

Ο ΑΠΟΕΛ κέρδισε την ομάδα του Ύψωνα στο φιλικό παιχνίδι του Αρχαγγέλου.

Σκόρερ για την ομάδα του Παπαδόπουλου οι Τζούρισιτς στο 7΄, Λημνιός στο 10΄, Μπακασέτας στο 35΄και Μαϊόλι 55΄.

Στα αξιοσημείωτα, το στοπ του Ζελένικα στο πέναλτι του αντιπάλου στο 30΄. Το γκολ για τους φιλοξενούμενους πέτυχε ο Μπούτνικ στο 85ο λεπτό.

Ενδεκάδα ΑΠΟΕΛ Α’ μέρους: Ζελένικα, Σάστρε, Αγγελόπουλος, Καρίγιο, Σταφυλίδης, Μπαράκ, Πέρες, Μπακασέτας, Τζούρισιτς, Λημνιός και Πεδρόσο

Ενδεκάδα ΑΠΟΕΛ Β’ μέρους: Ζέλενικα, Γιαννακού, Ντέγκενεκ, Γκαρσία, Λημνιός, Μπαράκ, Πέρες, Μπακασέτας, Τζούρισιτς, Μαϊόλι, Μαντούκα