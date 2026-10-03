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Εμφατική πρεμιέρα για την ΑΕΚ, «πάτησε» το Μαρούσι στη Sunel Arena

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανώτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η ΑΕΚ, μετέτρεψε σε μονόλογο την αναμέτρηση με το Μαρούσι, φτάνοντας στη νίκη με 91-70.

H πρεμιέρα πάντα κρύβει παγίδες, αλλά η ΑΕΚ φρόντισε να μην την... πατήσει. Απέναντι στο Μαρούσι είχε τον έλεγχο του αγώνα σε όλη τη διάρκεια, δεν άφησε το πόδι από το γκάζι και με πολυφωνία στην επίθεση κατάφερε να πάρει τη νίκη και να μπει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα.

Ο Νέλι Τζόζεφ ήταν το πρώτο βιολί για την ομάδα του με 18 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τον Λάντερς Νόλεϊ να έχει 14 πόντους, ενώ από 11 μέτρησαν οι Πίκνεϊ και Τσαλμπούρης, με την ΑΕΚ να βγάζει πολυφωνία επιθετικά. Για το Μαρούσι οι 17 πόντοι του Ζεμπ Τζάκσον και οι 14 του Σίλβιο Ντε Σόουζα δεν αρκούσαν για να αποτρέψουν την ήττα.

Ο Νόλεϊ προσπάθησε να δώσει ρυθμό στην ΑΕΚ, βρίσκοντας λύσεις (7-4, 2'). Το Μαρούσι έμεινε στο πλάνο του και με τον Ζεμπ Τζάκσον μπροστάρη πήρε προβάδισμα (9-10, 5'). Η παρουσία του Ερτέλ ανέβασε την ένταση στο παρκέ για την ΑΕΚ. Ο Γάλλος δημιούργησε καταστάσεςι και με τον Τζόζεφ να ακολουθεί η Ένωση μπήκε σε θέση οσηγού για το 18-12.

Το Μαρούσι προσπάθησε να πλησιάσει στο σκορ με τον Τουλιάτο, αλλά ο Τσαλμπούρης ανέλαβε δράση και η ΑΕΚ κράτησε τα ηνία (23-18, 13'). Ο Λεκαβίτσιους οργάνωσε το παιχνίδι, ο Μπάρτλεϊ πήρε την κατάσταση στα χέρια του και η διαφορά ανέβηκε (31-22, 15'). Ο Πίνκνεϊ έγινε παράγοντας στο παιχνίδι της Ένωσης, με τη διαφορά να φτάνει σε διψήφια επίπεδα (37-24, 16'). Νόλεϊ και Πίνκνεϊ έδωσαν λύσεις στην επίθεση για την ΑΕΚ και με τον Τζόζεφ να γράφει τον επίλογο του πρώτου μέρους η Ένωση βρέθηκε στο +12 για το 46-34.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους Ντε Σόουζα και Τουλιάτος προσπάθησαν να μειώσουν για το Μαρούσι (50-42, 23'). Ο Τζόζεφ ανέλαβε δράση, ο Μπάρτλεϊ φώναξε παρών και η διαφορά ανέβηκε (58-46, 25'). Ο Τζόζεφ συνέχισε να σκοράρει, η άμυνα της ΑΕΚ ήταν αποτελεσματική και η διαφορά αυξήθηκε (62-46, 28'). Τζάκσον και Κασελάκης προσπάθησαν να μειώσουν, αλλά ο Νόλεϊ δεν το επέτρεψε για το 64-50 του δεκαλέπτου.

Με τον Λαρεντζάκη να αναλαμβάνει δράση στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου, η ΑΕΚ ανέβασε κι άλλο τη διαφορά (69-52, 32'). Το Μαρούσι προσπάθησε να δείξει σφυγμό, με τον Τουλιάτο να μειώνει (73-57, 33'). Η Ένωση κρατούσε τον ρυθμό στα μέτρα της με τον Τζόζεφ να σκοράρει από κοντά (77-60, 35'). Το Μαρούσι προσπάθησε να μείνει στο ματς, αλλά Τσαλμπούρης και Ερτέλ «τελείωσαν το παιχνίδι με δικά τους σουτ (86-65, 37'). Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε έως το τέλος, με την ΑΕΚ να μπαίνει με το δεξί στο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 46-34, 64-50, 91-70.

athletiko.gr 

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

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