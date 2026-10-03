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Nations League: Ανατροπή... κορυφής η Φινλανδία

ΓΗΠΕΔΟ

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Πλέον, μετά το «τρίποντο» η Φινλανδία απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής στο γκρουπ με 7 βαθμούς, έναντι 6 των Αλβανών.

Η αποβολή του 37χρονου γκολκίπερ Ετρίτ Μπερίσα στο 22' έφερε την ανατροπή για τη Φινλανδία και τη νίκη επί της Αλβανίας με 2-1 στο Ελσίνκι, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 1ου ομίλου της League C. 

Η Αλβανία, που ηττήθηκε για πρώτη φορά από την έναρξη της διοργάνωσης, προηγήθηκε με τον Μανάι στο 4ο λεπτό, αλλά η κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Μπερίσα στη συνέχεια έδωσε τη δυνατότητα στους Σκανδιναβούς να φέρουν τα πάνω κάτω με δύο γκολ του 23χρονου μέσου Λέο Βάλτα. 

Πλέον, μετά το «τρίποντο» η Φινλανδία απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής στο γκρουπ με 7 βαθμούς, έναντι 6 των Αλβανών.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League: LEAGUE A ======== 1ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- Γαλλία-Ιταλία          1-1 (55' Ολίσε - 68' Μπαστόνι) Βέλγιο-Τουρκία         3-0 (10', 59' Ντε Μπρόινε, 76' Λουκάκου)   2ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- Ελλάδα-Ολλανδία        2-2 (23΄ Ιωαννίδης, 45+2΄ Μασούρας - 59΄ Φαν Ντάικ, 89΄ Ράιντερς) Γερμανία-Σερβία        2-0  (39΄ Μπίσχοφ, 61΄ Βιρτς) 3ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- Κροατία-Αγγλία        19:00 Ισπανία-Τσεχία        21:45 4ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- Ουαλία-Νορβηγία        2-1 (38΄ Ντάνιελ Τζέιμς, 48΄ Γουϊλιαμς - 11΄ Μπομπ) Δανία-Πορτογαλία       2-4 (23΄ Ντάμσγκααρντ, 53΄ Χόιλουντ - 13΄ Κανσέλο, 26΄ Γκονσάλο Ράμος, 67΄ Βιτίνια, 87΄ Ζοάο Φέλιξ) LEAGUE B ======== 1ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- Ελβετία-Σλοβενία      21:45 Β.Μακεδονία-Σκωτία    21:45 2ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- Ουκρανία-Β. Ιρλανδία   0-3 (9', 61' Μπράουν, 22' Πράις) Ουγγαρία-Γεωργία       1-0 (35' Κέρκεζ) 3ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- Ισραήλ-Κόσοβο          0-0 Ιρλανδία-Αυστρία       2-2 (12΄,45΄ Πάροτ - 72΄ Πρας, 77΄ Γκρέγκοριτς) 4ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- Πολωνία-Ρουμανία       6-0 (24' πέν., 47', 86' Λεβαντόφσκι, 49' αυτ. Γκίτα, 62' Ζιελίνσκι, 66' Μπεντνάρεκ) Βοσνία-Σουηδία         1-1 (80' Αλαϊμπέγκοβιτς - 61' Γκιόκερες) LEAGUE C ======== 1ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- Φινλανδία-Αλβανία      2-1 (26',71' Βάλτα - 4' Μανάι)  Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο 19:00 2ος ΟΜΙΛΟΣ --------- Λετονία-Μαυροβούνιο    1-2 (82' Στροντς - 3', 56' Άντζιτς) Κύπρος-Αρμενία         2-0 (19' Κονόμης, 31' Κακκουλής) 3ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- Καζακστάν-Μολδαβία     1-2 (64' Αλίπ - 45'"1' Κλεσένκο, 50' Ποπέσκου) Νησιά Φαρόε-Σλοβακία   1-1 (66' Τζουστίνουσεν - 38' Βατνχάμαρ) 4ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- Ισλανδία-Βουλγαρία    19:00 Εσθονία-Λουξεμβούργο  19:00 LEAGUE D ======== 1ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- Μάλτα-Γιβραλτάρ        1-1 (53΄ Μπονγκ - 61΄ Σκάνλον) 2ος ΟΜΙΛΟΣ ---------- Αζερ/τζάν-Λιχτενστάιν  0-0 

 

 

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