Μεγάλη ανατροπή του Περιστερίου στην Πάτρα

Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και έκλεισαν την πρώτη περίοδο με διαφορά 10 πόντων (31-21), έχοντας ως βασικό σημείο αναφοράς τον Κουλμπόκα. Το Περιστέρι, ωστόσο, αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο και με πρωταγωνιστή τον Νίκολς κατάφερε να περιορίσει την απόσταση, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στο -6 (48-42).

Η προσπάθεια των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε στο τρίτο δεκάλεπτο, με το Περιστέρι να παραμένει κοντά στο σκορ και να ολοκληρώνει την περίοδο στο 71-68, αφήνοντας ανοιχτούς όλους τους δρόμους ενόψει της τελικής ευθείας.

Στην τέταρτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι έκαναν την αντεπίθεσή τους. Με επιμέρους 10-2, πέρασαν μπροστά με 78-73 στο 35ο λεπτό, χωρίς όμως να καταφέρουν να απομακρυνθούν οριστικά, καθώς ο Προμηθέας παρέμεινε στη διεκδίκηση της νίκης.

Η αναμέτρηση οδηγήθηκε σε δραματικό φινάλε. Με 30 δευτερόλεπτα να απομένουν, οι Πατρινοί ισοφάρισαν σε 88-88, όμως ο Νίκολς ανέλαβε δράση στην κρίσιμη στιγμή και με λέι απ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στο Περιστέρι με 90-88. Οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά τις τελευταίες κατοχές και έφτασαν στο τελικό 94-88.

Ο Νίκολς ήταν ο κορυφαίος του Περιστερίου με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Για τον Προμηθέα, ο Κουλμπόκα σημείωσε 18 πόντους και ο Έβανς 17.

Τα δεκάλεπτα: 31-21, 48-42, 71-68, 88-94.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τηγάνης, Μαρτινάκος, Μπακάλης

Οι συνθέσεις:ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιώργος Βόβορας): Φόρεστερ 4, Έβανς 17 (1), Καλαϊτζάκης 8, Γουίλιαμς 8 (2), Κουλμπόκα 18 (3), Νικολαΐδης, Κόουλμαν 10, Καπετάκης 2, Δίπλαρος 10 (2), Κουρουπάκης, Άρμς 11 (1), Αντετοκούνμπο.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 21 (3), Φιντς 11 (1), Πέιν 9, Γκιουζέλης 7 (1), Άντερσον 8, Ιτούνας, Φράιντελ 7 (1), Χατζηδάκης 6, Καματερός, Παπαδάκης 5 (1), Κάριους 7 (1), Νικολαΐδης 13 (2).