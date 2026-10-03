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Μεγάλη ανατροπή του Περιστερίου στην Πάτρα

ΓΗΠΕΔΟ

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Το Περιστέρι «απέδρασε» με τη νίκη από την Πάτρα, επικρατώντας του Προμηθέα με 94-88 στην πρεμιέρα της Greek Basketball League, σε ένα παιχνίδι με συνεχείς εναλλαγές και δραματική εξέλιξη μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και έκλεισαν την πρώτη περίοδο με διαφορά 10 πόντων (31-21), έχοντας ως βασικό σημείο αναφοράς τον Κουλμπόκα. Το Περιστέρι, ωστόσο, αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο και με πρωταγωνιστή τον Νίκολς κατάφερε να περιορίσει την απόσταση, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στο -6 (48-42).

Η προσπάθεια των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε στο τρίτο δεκάλεπτο, με το Περιστέρι να παραμένει κοντά στο σκορ και να ολοκληρώνει την περίοδο στο 71-68, αφήνοντας ανοιχτούς όλους τους δρόμους ενόψει της τελικής ευθείας.

Στην τέταρτη περίοδο οι φιλοξενούμενοι έκαναν την αντεπίθεσή τους. Με επιμέρους 10-2, πέρασαν μπροστά με 78-73 στο 35ο λεπτό, χωρίς όμως να καταφέρουν να απομακρυνθούν οριστικά, καθώς ο Προμηθέας παρέμεινε στη διεκδίκηση της νίκης.

Η αναμέτρηση οδηγήθηκε σε δραματικό φινάλε. Με 30 δευτερόλεπτα να απομένουν, οι Πατρινοί ισοφάρισαν σε 88-88, όμως ο Νίκολς ανέλαβε δράση στην κρίσιμη στιγμή και με λέι απ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στο Περιστέρι με 90-88. Οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά τις τελευταίες κατοχές και έφτασαν στο τελικό 94-88.

Ο Νίκολς ήταν ο κορυφαίος του Περιστερίου με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Για τον Προμηθέα, ο Κουλμπόκα σημείωσε 18 πόντους και ο Έβανς 17.

Τα δεκάλεπτα: 31-21, 48-42, 71-68, 88-94.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τηγάνης, Μαρτινάκος, Μπακάλης

Οι συνθέσεις:ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Γιώργος Βόβορας): Φόρεστερ 4, Έβανς 17 (1), Καλαϊτζάκης 8, Γουίλιαμς 8 (2), Κουλμπόκα 18 (3), Νικολαΐδης, Κόουλμαν 10, Καπετάκης 2, Δίπλαρος 10 (2), Κουρουπάκης, Άρμς 11 (1), Αντετοκούνμπο.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 21 (3), Φιντς 11 (1), Πέιν 9, Γκιουζέλης 7 (1), Άντερσον 8, Ιτούνας, Φράιντελ 7 (1), Χατζηδάκης 6, Καματερός, Παπαδάκης 5 (1), Κάριους 7 (1), Νικολαΐδης 13 (2).

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