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Ασύλληπτη Αγγλία έριξε 7άρα στην Κροατία!

ΓΗΠΕΔΟ

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Βάζοντας 4 γκολ από το πρώτο μέρος, η Αγγλία δεν έδειξε κανένα έλεος στην Κροατία και την υποχρέωσε στην πιο βαριά εντός έδρας ήττα της ιστορίας της με το σοκαριστικό 0-7

Η εθνική ομάδα της Αγγλίας εξεπλάγη με τον τρόπο που η άμυνα της Κροατίας την… προκαλούσε να σκοράρει και έφτασε μέχρι και το 7-0 στην πιο άνετη και μεγαλύτερη νίκη της μέχρι στιγμής στο φετινό Nations League. Γκολ και στα τρία ματς της διοργάνωσης μετρούν οι Κέιν και Γκόρντον, βρήκαν δίχτυα και οι Μπέλιγχαμ και Σάκα.

Διαφορά επιπέδου; Ναι. Ποιότητας; Σαφώς. Αλλά και μια Αγγλία που έπαιξε παντελώς ελεύθερα, σαν να ήταν… προπονητικού χαρακτήρα αναμέτρηση, έβρισκε συνεχώς τεράστια κενά στα μετόπισθεν της Κροατίας και αποφάσισε να το διασκεδάσει σκοράροντας όσες περισσότερες φορές μπορούσε.

Ο Κέιν έκανε την αρχή στο 8ο λεπτό με υπέροχο πλασέ από κάθετη του Μπέλιγχαμ και ο δημιουργός του πρώτου γκολ έγινε σκόρερ στο 21’ πανεύκολα από τη μικρή περιοχή μετά από γύρισμα του Γκόρντον για το 2-0. Σαν να… έπαιρναν σειρά όσοι έφτιαχναν γκολ κι έτσι μετά την ασίστ στο δεύτερο τέρμα της Αγγλίας, ο νυν εξτρέμ της Μπαρτσελόνα με κεφαλιά στο 39’ από γέμισμα του Κουάνσα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Το ημίχρονο τελείωσε με καρέ για τα «τρία λιοντάρια», αφού ο Σάκα δεν είχε πρόβλημα να πλασάρει άνετα στο 45’ από το δεύτερο «σερβίρισμα» του Μπέλιγχαμ στο ματς. Ο Κέιν με το υπ’ αριθμόν 89ο γκολ του – και όντας ο πρώτος στην ιστορία της Αγγλίας με 10+ τέρματα σε τρία διαφορετικά ημερολογιακά έτη – πέφτοντας με προβολή έκανε το 5-0 στο 53’, στο 68’… απαρνήθηκε το χατ-τρικ για να ετοιμάσει εύκολο tap-in στον Σάκα και το τελικό 7-0 διαμόρφωσε ο Ρότζερς φεύγοντας στον κενό χώρο με υπέροχο κοντρόλ με τακουνιά για να περάσει και τον Λιβάκοβιτς και να σκοράρει.

england365.gr

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ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

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