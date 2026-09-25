Ήττα της Σάκκαρη στον προημιτελικό από την Γκίμπσον

Η Μαρία Σάκκαρη έχασε σημαντική ευκαιρία να περάσει στην τετράδα του τουρνουά της κατηγορίας WTA 500 που διεξάγεται στη Σιγκαπούρη, καθώς στον σημερινό προημιτελικό γνώρισε την ήττα από την Αυστραλή Τάλια Γκίμπσον, η οποία βρίσκεται 30 θέσεις χαμηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη (Νο 63, έναντι Νο 33 της Ελληνίδας τενίστριας).

Η Σάκκαρη ξεκίνησε πολύ άσχημα το παιχνίδι, έχοντας μόλις έναν κερδισμένο πόντο σε ολόκληρο το πρώτο σετ, το οποίο φυσιολογικά έχασε με 6-1. Ξ

εκίνησε το δεύτερο σετ με break και στη συνέχεια κατάφερε, όχι χωρίς να αντιμετωπίσει δυσκολίες, να κρατήσει το σερβίς της και να το κατακτήσει με 6-4, αφού έσωσε διπλό break point στο τελευταίο γκέιμ.

Στο τρίτο και αποφασιστικό σετ, ήταν η Γκίμπσον αυτή που ξεκίνησε με break, η Σάκκαρη δεν κατάφερε να το ισοφαρίσει και η Αυστραλή έκλεισε το ματς «σπάζοντας» εκ νέου το σερβίς της Ελληνίδας πρωταθλήτριας, για να φτάσει στη νίκη με 6-1, 4-6, 6-2.