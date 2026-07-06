Στα ραντάρ των Χιτ του Αντετοκούνμπο ο ΝτεΡόζαν

Έναν βετεράνο έχουν στο στόχαστρό τους οι Χιτ. Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, το Μαϊάμι του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι μεταξύ των ενδιαφερόμενων (μαζί με τους Κλίπερς) για τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν.

Ο 36χρονος γκαρντ/φόργουορντ έχει μεν συμβόλαιο 25,7 εκατ. δολαρίων για τη νέα σεζόν με το Σακραμέντο, ωστόσο μόλις 10 εκατ. από αυτά είναι εγγυημένα. Οι Κινγκς εξετάζουν το ενδεχόμενο να… απλώσουν την καταβολή των εγγυημένων χρημάτων του σε τρία χρόνια και να τον παραχωρήσουν, προκειμένου να κερδίσουν χώρο στο salary cap.

Ο ΝτεΡόζαν, που σίγουρα θα ήθελε μια ευκαιρία να διεκδικήσει το πρώτο του πρωτάθλημα, είχε φέτος 18,4 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ κατά μέσο όρο με τους Κινγκς.

sport-fm.gr