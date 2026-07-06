Μουντιάλ: Η ιστορία πίσω από τον viral πανηγυρισμό της Νορβηγίας

Η Νορβηγία με μπροστάρη τον Έρλινγκ Χάαλαντ, που μετράει 7 γκολ σε 5 αγώνες, πέρασε και από τη Βραζιλία και έβαλε πλώρη για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου θα συναντήσει την Αγγλία, για μία θέση στην τελική 4αδα της διοργάνωσης.

Η ομάδα από τη Σκανδιναβία είναι αναμφίβολα μία από τις θετικές εκπλήξεις του φετινού τουρνουά, καθώς προχώρησαν στη διοργάνωση, μένοντας πιστοί στο ποδοσφαιρικό τους πλάνο και τις αξίες τους, ανεξάρτητα από τη δυναμικότητα του αντιπάλου.

Κάτι ακόμα που έχει τραβήξει τα βλέμματα όλων όσων παρακολουθούν τη Νορβηγία είναι ο πανηγυρισμός που χρησιμοποιούν μετά τη λήξη των αγώνων. Πιο συγκεκριμένα, οι παίκτες και οι φίλαθλοι των «Βίκινγκς» επιλέγουν να πανηγυρίσουν τη νίκη τους, κάνοντας το «Viking Row», μία συντονισμένη «χορογραφία» κατα την οποία μιμούνται τη συγχρονισμένη κωπηλασία ενός παραδοσιακού πλοίου των Βίκινγκ.

Η προέλευση του viral πανηγυρισμού

Πολλοί μπορεί να πιστεύουν πως ο δημοφιλής αυτός εορτασμός είναι μία παράδοση χρόνων ή ένα έθιμο των Νορβηγών, όμως η αλήθεια είναι αρκετά διαφορετική, καθώς πρόκειται για έναν πανηγυρισμό αρκετά σύγχρονο, που δημιουργήθηκε πριν από περίπου έξι μήνες.

Αναλυτικότερα, ήταν μια κρύα χειμωνιάτικη νύχτα του Δεκεμβρίου όταν ο Όλε Φρόισταντ, καθηγητής δημοτικού, μπήκε σε ένα μπαρ σε ένα βόρειο προάστιο του Όσλο. Στην τσέπη του είχε μια λίστα με 10-15 συνθήματα που είχε φτιάξει για να τιμήσει την Νορβηγία, η οποία ετοιμαζόταν να παίξει στο πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1998.

Ένα από τα συνθήματα, ωστόσο, το «Viking Row», ήταν το στολίδι του και αυτό που ήταν πιο ενθουσιασμένος να μοιραστεί με τον Τόρσταϊν Χάμραν, έναν εκ των ηγετών της ομάδας οπαδών της εθνικής Νορβηγίας.

«Όλα ξεκίνησαν με την ιδέα του Όλε», εξήγησε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ομάδας οπαδών Oljeberget Supporterklubb. «Στη συνέχεια, την αναπτύξαμε μαζί. Ηχογραφήσαμε ακόμη και ένα τραγούδι με τίτλο Viking Blood, το οποίο κυκλοφόρησε στα τέλη Μαρτίου και έχει στο φόντο τους Viking Row. Σήμερα είναι ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια στη Νορβηγία».

Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να συμφωνήσουν ο Χάμραν και οι άλλοι ηγέτες της ομάδας των οπαδών για να υιοθετήσουν τον πανηγυρισμό και αποφάσισαν να το δοκιμάσουν για πρώτη φορά τον Μάρτιο σε ένα φιλικό εναντίον της Ελβετίας. Ήταν ένας από τους τελευταίους αγώνες που θα έπαιζε η Νορβηγία πριν από το Μουντιάλ, ώστόσο, δεν προκάλεσε κάποια αίσθηση.

«Σε μερικούς ανθρώπους άρεσε, ενώ σε άλλους φαινόταν λίγο ανόητο. Δεν το είχαμε δοκιμάσει ποτέ πριν και δεν ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό εκείνη την εποχή», τόνισε ο Τόρσταϊν σε δηλώσεις του στο επίσημο σάιτ της FIFA.

Η πραγματική ανατροπή όμως ήρθε στις αρχές του Ιουνίου κατά τη διάρκεια μιας φιλικής νίκης με 3-1 επί της Σουηδίας, λίγο πριν την επίσημη έναρξη του τουρνουά.

Αυτή τη φορά, οι υποστηρικτές δεν άφησαν τίποτα στην τύχη. Ένα εκπαιδευτικό βίντεο που εξηγούσε τη χορογραφία κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάστηκε ένα χειροποίητο κόρνο Βίκινγκ για να σηματοδοτήσει την έναρξη της τελετουργίας και το πλήθος το αγκάλιασε πλήρως.

«Την επόμενη μέρα, ο Όλε και ο καπό μας μου είπαν: "Αυτό θα είναι τεράστιο". Είχαν δίκιο. Από τότε, όλη η προσοχή είναι στραμμένη στη σειρά Βίκινγκ», σημείωσε ο Χάμραν.

Όπως τα διάσημα χειροκροτήματα των «Βίκινγκ» της Ισλανδίας στο EURO του 2016 και στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας το 2018, έτσι και το «Viking Row» έχει γίνει κάτι πολύ περισσότερο από έναν απλό πανηγυρισμό και το σίγουρο είναι ότι έχει κερδίσει τις καρδιές όλων των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων.

gazzetta.gr