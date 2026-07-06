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Αφαίρεση βαθμών σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό - Βαρύτατη ποινή σε Τζόουνς και τιμωρία σε Ναν!

ΓΗΠΕΔΟ

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Αφαίρεση βαθμών σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό - Βαρύτατη ποινή σε Τζόουνς και τιμωρία σε Ναν!

Ο Αθλητικός Δικαστής αντιμετώπισε με τη δέουσα αυστηρότητα την υπόθεση του διαπληκτισμού των Ναν και Τζόουνς στους φετινούς τελικούς της Stoiximan GBL

Το επεισοδιακό Game 5 των φετινών τελικών της Stoiximan GBL, η αψιμαχία, αλλά και το «χοντρό» επεισόδιο των Ναν και Τζόουνς που πιάστηκαν στα χέρια στον διάδρομο προς τ’ αποδυτήρια με τον παίκτη του Ολυμπιακού να επιχειρεί να γρονθοκοπήσει τον αντίπαλό του, έφεραν ποινές.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ταϊρίκ Τζόουνς τιμωρήθηκε συνολικά με 7 αγωνιστικές λόγω και υποτροπής, αλλά και με πρόστιμο συνολικά 54.000 ευρώ.

Ο Κέντρικ Ναν που κρίθηκε για την εντός παρκέ συμπεριφορά του, θ’ απουσιάσει από 2 αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και θα πληρώσει 4.000 ευρώ για το πειθαρχικό παράπτωμα της υβριστικής συμπεριφοράς.

Ασφαλώς, οι δύο καλαθοσφαιριστές καλούνται να πληρώσουν και πρόστιμο, ενώ, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ποινή που επιβλήθηκε στις ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ΚΑΕ Ολυμπιακός με αφαίρεση βαθμών.

Όπως έγινε γνωστό, θα ξεκινήσουν με -2 το νέο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL για την αθλητική χρονιά 2026-2027, ενώ δέχθηκαν και πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Αναλυτικά οι αποφάσεις του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ:

1. Επιβάλλεται στον Kendrick Nunn, καλαθοσφαιριστή της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), για το πειθαρχικό παράπτωμα της υβριστικής συμπεριφοράς (έργω εξύβριση) προς αντίπαλο αθλητή, ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€), κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 13.06.2026.

2. Απαλλάσσονται 1) ο Mathias Lessort, καλαθοσφαιριστής της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), και 2) ο Jerian Grant καλαθοσφαιριστής της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για πράξεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος, κατά τον ίδιο ως άνω αγώνα.

1. Επιβάλλεται στον Tyrique Jones, καλαθοσφαιριστής της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), α) για το πειθαρχικό παράπτωμα της υβριστικής συμπεριφοράς (έργω εξύβριση) προς αντίπαλο αθλητή, το οποίο τελέστηκε καθ’ υποτροπή (τελεσίδικη καταδίκη για απρεπή χειρονομία), ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) και β) για το πειθαρχικό παράπτωμα της δυσφήμισης του αθλήματος (απόπειρας βιαιοπραγίας), το οποίο τελέστηκε καθ’ υποτροπή (τελεσίδικη καταδίκη για απρεπή χειρονομία), η πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού για πέντε (5) αγωνιστικές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€), τα οποία (πειθαρχικά παραπτώματα έλαβαν χώρα) κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), που διεξήχθη την 13.06.2026.

3. Απαλλάσσεται ο Tyrique Jones, καλαθοσφαιριστής της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) για το πειθαρχικό παράπτωμα της ανάρμοστης συμπεριφοράς σε βάρος αντίπαλου αθλητή, συνεπεία της οποίας ο τελευταίος υπέστη σωματική βλάβη.

sport-fm.gr

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

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