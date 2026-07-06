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Νέο ντιλ του Απόλλωνα με DIMCO

ΓΗΠΕΔΟ

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Νέο ντιλ του Απόλλωνα με DIMCO

Το λογότυπο της χορηγού εταιρείας θα βρίσκεται στην αριστερή επωμίδα της επίσημης εμφάνισης

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) ΛΤΔ ανακοινώνει την ανανέωση της χορηγικής συνεργασίας της με την εταιρεία φωτισμού DIMCO LTD, ως έναν εκ των επίσημων χορηγών της ομάδας μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Το λογότυπο της χορηγού εταιρείας θα βρίσκεται στην αριστερή επωμίδα της επίσημης εμφάνισης.

Λίγα λόγια για την εταιρεία:

Φωτισμός, «είδος πρώτης ανάγκης» που προάγει την εξέλιξη και παράγει πολιτισμό. Όταν μια εταιρεία προσφέρει το αγαθό αυτό με υπευθυνότητα, συνέπεια και επαγγελματισμό, μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει προσθέσει και αυτή, ένα μικρό «λιθαράκι» στην ανάπτυξη αυτού του τόπου.

Εμείς στην DIMCO, έχοντας πλήρη συναίσθηση αυτής της ευθύνης, δεσμευόμαστε ότι και για τα επόμενα χρόνια θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την ίδια ποιότητα και αξιοπιστία στους πελάτες μας, συμβάλλοντας στην ευημερία του τόπου μας.

Η DIMCO μια κυπριακή εταιρεία με παρουσία από το 1966, εξειδικευμένη στον φωτισμό και το ηλεκτρολογικό υλικό. Ξεκίνησε τη δραστηριότητα της με εξειδίκευση στις πωλήσεις ηλεκτρολογικού υλικού και το 1976 επεκτάθηκε δυναμικά στον τομέα του φωτισμού, όπου συνεχίζει να πρωταγωνιστεί μέχρι σήμερα. Μέσω των DIMCO Lighting, WIRE | Smart Electrical και LEVEL Architectural Lighting, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, smart home εφαρμογών και αρχιτεκτονικού φωτισμού, εξυπηρετώντας ιδιώτες, επαγγελματίες και μεγάλες αναπτυξιακές επενδύσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Εκφράζουμε τη χαρά και την ικανοποίηση μας για τη συνέχιση αυτής της συνεργασίας και ευχόμαστε να φέρει μόνο επιτυχίες και για τις δυο πλευρές.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΚΥΠΡΟΣΑΠΟΛΛΩΝ

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