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Έντονο ενδιαφέρον των Ράπτορς για την επιστροφή του Λέοναρντ στο Τορόντο

ΓΗΠΕΔΟ

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Έντονο ενδιαφέρον των Ράπτορς για την επιστροφή του Λέοναρντ στο Τορόντο

Tόνισε πως υπάρχουν σοβαρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ομάδων

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Σαμς Σαράνια, οι Τορόντο Ράπτορς εξετάζουν έντονα το ενδεχόμενο επιστροφής του Καουάι Λέοναρντ, ως ανταλλαγή από τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Συγκεκριμένα, ο Σαράνια δεν ανέφερε απλό ενδιαφέρον των Ράπτορς, αλλά τόνισε πως υπάρχουν σοβαρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ομάδων.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Οι Κλίπερς και οι Ράπτορς βρίσκονται σε σοβαρές διαπραγματεύσεις για την επιστροφή του Καουάι Λέοναρντ στον Καναδά. Μάλιστα, το Τορόντο φαίνεται πως είναι η μοναδική ομάδα στην οποία θα δεχόταν να υπογράψει μακροχρόνια, αν αποχωρήσει από τους Κλίπερς».

Ο Αμερικανός σταρ την περσινή σεζόν με τη φανέλα των Κλίπερς κατέγραψε μία από τις πιο γεμάτες σεζόν της καριέρας του, όπου σε 65 συμμετοχές σημείωσε 27,9 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και 3,6 ασίστ.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

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