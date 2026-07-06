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Το συγκινητικό «αντίο» του Καϊάφα στον Σεραφείμ

ΓΗΠΕΔΟ

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Το συγκινητικό «αντίο» του Καϊάφα στον Σεραφείμ

Τον χαρακτηρίζει ως τον καλύτερο πρόεδρο που πέρασε ποτέ από το τριφύλλι

Με ανάρτησή του στα ΜΚΔ ο Κώστας Καϊάφας αποχαιρετά τον Δώρο Σεραφείμ ο οποίος έφυγε από τη ζωή.

Ο εμβληματικός αρχηγός της Ομόνοιας τον χαρακτηρίζει ως τον καλύτερο πρόεδρο που πέρασε ποτέ από το τριφύλλι προσθέτοντας ότι έβαζε πάντα την ομάδα πάνω από όλα και από όλους.

H ανάρτηση του Καϊάφα: 

«Πρόεδρε μου έχω την ανάγκη να πω δυο λόγια. Είμαι ένας άνθρωπος που σε έζησε σε όλη την ποδοσφαιρική σου πορεία ως πρόεδρος της Ομόνοιας. Στην πορεία των 20 χρόνων που ήμουν στην ομάδα ήσουν ο καλύτερος πρόεδρος που πέρασε ποτέ και ειδικά στις πιο δύσκολες στιγμές της ομάδας. Αποφασιστικός, Αυστηρός.

Πειθαρχημένος και συνάμα Ανθρώπινος. Πραγματικός Ηγέτης και πάνω απ’ όλα πραγματικός Ομονοιατης όπου πάντα έβαζες την Ομόνοια πάνω από όλα και όλους.

Μόλις έμαθα για τον χαμό σου στεναχωρέθηκα απίστευτα και αναπόλησα παλιές στιγμές και συζητήσεις που είχαμε. Θέλω να σε ευχαριστήσω γι’ αυτά που μας πρόσφερες, πάνω από όλα ήθος, αγάπη και σεβασμό προς τον κόσμο της Ομόνοιας. Μεγάλη η απώλεια και το κενό που αφήνεις πίσω σου. Καλό ταξίδι κε Δώρο. Καλό Παράδεισο».

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